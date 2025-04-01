Средняя пенсия в Украине выросла: как изменилась выплата в долларах

В Украине выросла средняя пенсия. Выплата для пожилых людей увеличилась на 15 долларов (около 626 гривен с учетом курса на 1 июля).

Как изменилась средняя пенсия в Украине?

По состоянию на 1 июля текущего года она составляла 153 доллара (примерно 6 391 гривна), пишет 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Более того, средний размер пенсии в Украине также претерпел изменения. С начала 2025 года он вырос на 594 гривны (около 14,22 доллара), или на 10,7%, до 6 410 гривен (примерно 153,49 доллара).

О рост среднего размера пенсии в частности свидетельствует уменьшение доли лиц, которым выплачивают наименьшие пенсии. Количество лиц, которые получают до 3 000 гривен (71,81 доллара) уменьшилось с 26% до 3,7% в июле 2025 года.

Также произошли следующие изменения:

Выросла доля пенсий в диапазоне от 3 001 до 4 000 гривен (от 71,83 до 95,80 долларов) (с 17% до 32%).

Увеличилась доля пенсий более 10 000 гривен (239, 41 долларов) (с 12% до почти 15%).

Обратите внимание! Курс доллара с начала 2025 года снизился на 0,6%, что ускорило рост пенсий в долларовом эквиваленте.