Средняя пенсия в Украине: сколько будет составлять выплата

В Украине размер пенсии напрямую зависит от средней заработной платы. В 2024 году она составляла 17,5 тысячи гривен.

Средняя пенсия в Украине

Эта цифра помогает ПФУ рассчитывать пенсии и начисления Единого социального взноса, пишет 24 Канал со ссылкой на старшую научную сотрудницу института демографии и социальных исследований Лидию Ткаченко.

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Смотрите, у нас зарплата в среднем где-то та, которую использует Пенсионный фонд для начисления новых пенсий и с которой уплачивается ЕСВ. Так вот средняя заработная плата за 2024 год вышла 17,5 тысячи,

– сообщила Ткаченко.

Однако средняя зарплата, которая используется для пенсионных начислений, ниже официальных статистических данных. Причиной тому есть минимальные взносы, которые уплачиваются ФЛП и государством.

Это учитывая минимальные взносы, которые платятся ФЛП, также минимальные взносы, которые платятся государством за некоторые категории населения. Поэтому этот показатель меньше, чем показатель зарплат штатных работников, который публикует наш Укрстат,

– объяснила Лидия Ткаченко.

Важно! Она заявила, что средняя пенсия, с учетом индексации, составит 6 300 гривен, а это меньше чем 30% от средней заработной платы.