Средняя зарплата в 40 тысяч гривен: где чиновникам платят больше всего
Источник:Минфин
Министерство финансов обновило данные по численности и зарплатам работников государственных органов. Также это касается местных госадминистраций и органов судебной власти.
Зарплаты у чиновников
В феврале зарплата работников государственных органов центрального уровня составила до 43 тысяч гривен, тогда как в январе она была – 38 тысяч гривен. Зато средний должностной оклад вырос с 22 до 25 тысяч гривен.
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Заместитель Министра финансов Роман Ермоличев сказал, что в феврале почти все органы перешли на новую, грейдовую систему оплаты труда. Именно поэтому средний уровень оплаты труда растет.
Также оплата выросла у специалистов профессионального уровня, которые работают в государственных органах центрального уровня и перешли на новую систему оплаты труда. В среднем рост составил 4,2 тысячи гривен по состоянию на февраль.
Где платят больше всего
Самые высокие средние зарплаты получают работники Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) – 86 тысяч гривен.
На втором месте Министерство по делам ветеранов – 69,9 тысяч гривен.
Далее рейтинг таков:
- Антимонопольный комитет – 65,9 тысяч гривен;
- Министерство аграрной политики и продовольствия – 60,2 тысячи гривен;
- Секретариат Кабинета министров – 59,2 тысячи гривен.