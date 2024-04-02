Зарплати в чиновників

У лютому зарплата працівників державних органів центрального рівня склала до 43 тисяч гривень, тоді як у січні вона була – 38 тисяч гривень. Натомість середній посадовий оклад зріс із 22 до 25 тисяч гривень.

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Заступник Міністра фінансів Роман Єрмоличев сказав, що у лютому майже всі органи перейшли на нову, грейдову систему оплати праці. Саме тому середній рівень оплати праці росте.

Також оплата зросла у спеціалістів фахового рівня, які працюють у державних органах центрального рівня та перейшли на нову систему оплати праці. У середньому зростання склало 4,2 тисячі гривень станом на лютий.

Де платять найбільше

Найвищі середні зарплати отримують працівники Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) – 86 тисяч гривень.

На другому місці Міністерство у справах ветеранів – 69,9 тисячі гривень.

Далі рейтинг такий: