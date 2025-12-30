Зеленский рассказал, что необходимо для утроения средней зарплаты в Украине
- Зеленский и Трамп обсудили план экономического восстановления Украины, допускающий утроение средней зарплаты.
- Специальные условия привлечения американского и европейского бизнеса должны быть согласованы между правительствами стран.
Во вторник, 30 декабря, Владимир Зеленский заявил, что план экономического восстановления касается всей Украины. Для этого готовят целый ряд документов – так называемый prosperity package.
Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на слова украинского президента во время общения с журналистами. В частности, это произошло после переговоров с Дональдом Трампом накануне.
По словам Зеленского, речь идет об экономическом восстановлении Украины. На переговорах вопросу уделили много внимания, в частности на этом фокусируется американский президент.
Он (Трамп – 24 Канал) считает, что это задача номер один – для того, чтобы были рабочие места в Украине,
– рассказал гарант.
В частности, речь идет о средней заработной плате украинцев и ее утроении благодаря приходу на рынок американского и европейского бизнеса. Специальные условия для этого должны быть зафиксированы между правительствами США, Украины и Европы.
Пока неизвестно, произойдет ли это сразу после окончания войны, но "американцы об этом думают".
Также мы обсуждали, что на старте Украине нужны деньги на восстановление. И это должна быть серьезная сумма – чтобы люди возвращались именно на эти рабочие места..
– добавил Зеленский.
По его мнению, в этом есть "большая перспектива", но сначала необходимо закончить войну.
К слову, украинский бюджет на 2026 год приняли с повышением минимальной зарплаты – до 8 647 гривен. Согласно приложением к постановлению №946, средняя заработная плата достигнет 30 000 гривен: первый сценарий прогноза составляет 30 240 гривен ежемесячно, а второй – 30 032 гривны.
Где Украина возьмет средства на восстановление?
Напомним, 9 пункт мирного плана предусматривает создание нескольких фондов для решения вопросов восстановления украинской экономики, реконструкции поврежденных районов и регионов, гуманитарных вопросов.
Целью будет привлечение средств через акционерный капитал, гранты, долговые обязательства и взносы частного сектора.
Ранее Зеленский рассказал, что 800 миллиардов долларов США – это общая оценка Украиной своих потерь из-за войны.