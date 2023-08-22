Зарабатывать от 30 тысяч гривен без опыта возможно: какую профессию выбрать

Рынок труда быстро меняется. Благодаря цифровизации вы можете получить знания, которые позволяют без опыта получать высокую заработную плату.

Какую профессию выбрать в 2023 году

В обществе до сих пор существует миф, что зарабатывать много могут только те, у кого много опыта. Однако в современном мире высокий доход получают специалисты с высокими знаниями и стремлением к развитию, даже без большого стажа.

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Где можно получать высокую зарплату без опыта:

Водитель

Доход таких специалистов начинается с 20 тысяч гривен. Для того чтобы зарабатывать больше, имея такую профессию, лучше не устраиваться в одну какую-то компанию, а предоставлять услуги, будучи ФЛП.

Мастер в ювелирном салоне

Больше всего среди водителей зарабатывают дальнобойщики.

Эта профессия не проста. Однако преимущественно компании ищут человека без опыта для того, чтобы главный ювелир передал свои знания и научил технологии работы именно на этом производстве.

Официант

Довольно непростая работа, но прибыльная. Особенно в заведениях в туристических местах. Официанты зарабатывают минимум 30 тысяч гривен.

Риелтор

Профессия хоть и сезонная, но невероятно прибыльная. Главное – разобраться с юридической частью. Имея эту специальность, вы можете получать от 1000 долларов, если прилагать силы.

Кредитный эксперт

Финансовые организации продолжают расширять спектр своих услуг и создавать свои консультационные сферы, где достаточно изучить небольшой массив информации, чтобы зарабатывать от 30 тысяч гривен.