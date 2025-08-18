Средняя заработная плата в Украине превысит 25 000 гривен в 2025 году. Однако высокая инфляция съест реальные доходы украинцев.

Как вырастет зарплата в 2025 году?

Рост зарплат украинцев в этом году будет больше, чем ожидалось, однако только номинальных. Об этом говорится в Прогнозе экономического и социального развития Украины на 2026-2028 годы, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минэкономики.

Смотрите также Свириденко объяснила как вырастут выплаты врачей: повышение ощутимое

По прогнозу, средний уровень номинальной заработной платы штатных работников составит 25 886 гривен (до вычета налогов).

Ранее прогнозировалась средняя зарплата в 2025 году на уровне 24 389 гривен.

Однако рост доходов украинцев нивелирует скачок инфляции. Из-за роста цен прогноз реальной зарплаты в этом году ухудшился:

Ожидается, что она вырастет лишь на 7,4%.

Ранее прогнозировался рост реального заработка на уровне 8,1%.

Важно! Минэкономики существенно ухудшило прогнозы по росту цен в Украине в 2025 году. Вместо 9,7% он может достичь 12,2%.

Какие зарплаты будут в 2026-2028 годах?

В Прогнозе экономического и социального развития Украины на 2026-2028 годы правительство определило два возможных сценария развития ситуации в Украине – оптимистический и пессимистический.

Оптимистический предусматривает, что в 2026 году ситуация с безопасностью в стране существенно улучшится. По этому сценарию возможен такой рост средней зарплаты:

в 2026 году – до 30 240 гривен;

в 2027 году – до 35 268 гривен;

в 2028 году – до 39 758 гривен.

Пессимистический сценарий учитывает дальнейшее продолжение войны в Украине. При таких условиях, рост зарплат прогнозируют несколько меньше:

в 2026 году – до 30 032 гривен;

в 2027 году – до 4 808 гривен;

в 2028 году – до 39 436 гривен.

Стоит знать! Ранее правительство в Бюджетной декларации также спрогнозировало увеличение минимальной зарплаты в 2026 году. Ее размер, согласно документу, должен составить 8 688 гривен.