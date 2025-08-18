Інфляція б'є по гаманцях: зростання зарплат у 2025 році буде меншим, ніж очікувалось
- Середня номінальна зарплата у 2025 році в Україні прогнозується на рівні 25 886 гривень, але реальний дохід зросте лише на 7,4% через високу інфляцію.
Прогноз на 2026-2028 роки передбачає два сценарії: оптимістичний зі зростанням зарплат до 39 758 гривень у 2028 році та песимістичний зі зростанням до 39 436 гривень, з урахуванням впливу безпекової ситуації.
Середня заробітна плата в Україні перевищить 25 000 гривень у 2025 році. Однак висока інфляція з'їсть реальні доходи українців.
Як зросте зарплата у 2025 році?
Зростання зарплат українців цього року буде більшим, ніж очікувалося, однак лише номінальних. Про це йдеться у Прогнозі економічного і соціального розвитку України на 2026-2028 роки, повідомляє 24 Канал з посиланням на Мінекономіки.
Дивіться також Свириденко пояснила як зростуть виплати лікарів: підвищення відчутне
- За прогнозом, середній рівень номінальної заробітної плати штатних працівників складе 25 886 гривень (до вирахування податків).
- Раніше прогнозувалася середня зарплата у 2025 році на рівні 24 389 гривень.
Однак ріст доходів українців нівелює стрибок інфляції. Через зростання цін прогноз реальної зарплати у цьому році погіршився:
- Очікується, що вона зросте лише на 7,4%.
- Раніше прогнозувалося зростання реального заробітку на рівні 8,1%.
Важливо! Мінекономіки суттєво погіршило прогнози щодо середньорічного росту цін в Україні у 2025 році. Замість 9,7% він може сягнути 12,2%.
Які зарплати будуть у 2026-2028 роках?
У Прогнозі економічного і соціального розвитку України на 2026-2028 роки уряд визначив два можливі сценарії розвитку ситуації в Україні – оптимістичний та песимістичний.
Оптимістичний передбачає, що у 2026 році безпекова ситуація в країні суттєво покращиться. За цим сценарієм можливе таке зростання середньої зарплати:
- у 2026 році – до 30 240 гривень;
- у 2027 році – до 35 268 гривень;
- у 2028 році – до 39 758 гривень.
Песимістичний сценарій враховує подальше продовження війни в Україні. За таких умов, зростання зарплат прогнозують дещо менше:
- у 2026 році – до 30 032 гривень;
- у 2027 році – до 4 808 гривень;
- у 2028 році – до 39 436 гривень.
Варто знати! Раніше уряд у Бюджетній декларації також спрогнозував збільшення мінімальної зарплати у 2026 році. Її розмір, згідно з документом, має скласти 8 688 гривень.