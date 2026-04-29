Средняя зарплата в Украине: показатель достиг более 30 тысяч гривен

Появились обновленные данные по рынку труда в Украине. Средняя заработная плата достигла цифры в 30 356 гривен в марте текущего года.

Какая средняя зарплата в Украине?

Это +7,2% по сравнению с февралем 2026 года, о чем сообщили в Госстате.

Согласно информации, самые высокие зарплаты зарегистрированы в Киеве и области – 49 381 гривны и 29 997 гривен соответственно.

В то же время регионы с самым низким уровнем оплаты труда:

21 375 гривны – Кировоградская область;

21 453 гривны – Черновицкая область.

В частности самая высокая оплата труда по видам экономической деятельности – это информация и телекоммуникации. Сумма составляет 85 673 гривен.

А самая низкая – это образование. Здесь размер зарплаты указан – 19 394 гривен.

Заметьте! Задолженность по выплате заработной платы по состоянию на 1 апреля 2026 года составляет 3,6 миллиарда гривен.

Какой средняя зарплата была месяц назад?

Средняя зарплата в феврале 2026 года составляла 28 321 гривну. Она выросла на 1,2% по сравнению с январем. Об этом писали в Государственной службе статистики 30 марта.

Регионами с самым высоким уровнем оплаты труда также были Киев и Киевщина – 45 651 гривны и 29 077 гривны соответственно.

Относительно регионов с самым низким уровнем оплаты труда изменений также не произошло. Однако были несколько иные цифры:

20 083 гривен – Кировоградская область;

20 460 гривен – Черновицкая область.

Самая высокая оплата труда по видам экономической деятельности в феврале была в области информации и телекоммуникаций. Это 78 941 гривны.

Одна самая низкая – это искусство, спорт, развлечения и отдых – 18 681 гривна.

Обратите внимание! В то же время и задолженность по выплате заработной платы была меньше. По состоянию на 1 марта 2026 года сумма составляла 3,5 миллиарда долларов.

Что еще стоит знать украинцам о зарплатах?

Минимальная зарплата в 2026 году в Украине составляет 8 647 гривен. Ее впервые повысили с 2024 года. До этого сумма составляла ровно 8 тысяч гривен.

"Минималку" планируют увеличивать и в дальнейшем. Например, уже с 1 января 2027 года она должна вырасти до 9 347 гривен. А уже с 1 января 2028 года – до 10 059 гривен.

Если вычислить налоги, то работник будет получать "на руки" 6 658 гривен. Такая зарплата останется после уплаты военного сбора, единого налога и единого социального взноса.

В частности размер ЕСВ вырос из-за увеличения "минималки". Теперь он составляет 1 729, 40 гривен в месяц.