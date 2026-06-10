ВРУ поддержала изменения в Государственный бюджет: средства направят на безопасность ЧАЭС

Верховная Рада Украины поддержала изменения в Государственный бюджет на 2026 год. Они, в частности, позволят направить дополнительные средства на обеспечение безопасного функционирования Чернобыльской АЭС и зоны отчуждения.

Что известно о выделении средств на ЧАЭС

На эти цели дополнительно предусмотрено почти 600 миллионов гривен, о чем сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль.

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Из них более 525 миллионов грн направят на поддержание в безопасном состоянии блоков и объекта "Укрытие", а еще обеспечение работы персонала на Чернобыльской АЭС.

Еще более 72 миллионов гривен будет направлено на поддержку экологически безопасного состояния зоны отчуждения, мониторинг территории и противопожарные мероприятия.

Также запланировано более 127 миллионов гривен на угольную отрасль и выполнение социальных обязательств перед работниками.

Также изменениями в бюджет предусмотрены дополнительные средства на киберзащиту и ИТ-инфраструктуру Министерства энергетики,

– добавил Шмыгаль.

В своей заметке Денис Шмыгаль поблагодарил народных депутатов за поддержку этого решения.

Какие есть еще новости по ЧАЭС

Напомним, что Энергоатом сообщал о попадании дрона в площадку Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ) в воскресенье, 7 июня в 02:10. У Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) заявили, что вскоре посетит объект для осмотра последствий.

Кроме того, Ассамблея доноров Счета международного сотрудничества перераспределит 30 миллионов евро на подготовку инженерных решений и закупку оборудования для восстановления НКБ, который накрывает разрушенный 4-й энергоблок на ЧАЭС. В частности, по предварительным оценкам, для полного ремонта арки необходимо 412 миллионов евро.

Также Владимир Зеленский сообщал об усилении поддержки коллектива ЧАЭС. Министр финансов Украины пообещал, что уже в июне будут решения по вопросу о зарплатах.