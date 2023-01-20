США достигли лимита долга в 31,4 триллиона долларов: чем это грозит

США достигли лимита долга в 31,4 миллиарда долларов 19 января. Минфин уже начал принимать меры, чтобы страна смогла выполнить свои обязательства и не нарушила предел заимствований.

Глава Минфина США Джанет Йеллен отметила, что правительство примет чрезвычайные меры, чтобы предотвратить превышение государством установленного законом лимита долга. Также она попросила законодателей повысить или приостановить ограничения, чтобы правительство могло продолжать выполнять свои финансовые обязательства.

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Период времени, в течение которого могут продолжаться чрезвычайные меры, зависит от значительной неопределенности, включая проблемы прогнозирования платежей и поступлений правительства США в течение месяцев в будущем. Я с уважением призываю Конгресс действовать немедленно, чтобы защитить полное доверие Соединенных Штатов,

– заявила она.

Представители казначейства подсчитали, что меры, которые они начали применять еще 19 января, позволят правительству продолжать выполнять свои социальные обязательства до начала июня. Речь идет о выплатах федеральным работникам, поставщикам медицинской помощи, инвесторам и другим получателям федеральных денег.

Экономическая угроза достижения лимита долга

Экономисты предупреждают, что США грозит финансовый кризис и другие немедленные экономические проблемы, если законодатели не повысят лимит до того, как Минфин исчерпает возможность оттягивать это время.

Как только правительство исчерпает свои чрезвычайные меры и закончится наличные деньги, оно не сможет выпустить новые бумаги и оплатить свои счета.

Правительство может объявить дефолт по своему долгу, если оно не сможет осуществить необходимые выплаты своим владельцам облигаций.

Как США достигли лимита долга

The New York Times предостерегает, что такой сценарий был бы экономически разрушительным и мог бы погрузить мир в финансовый кризис.

Правительство США достигло лимита долга в результате снижения налогов и увеличения государственных расходов. Заметим, что потери росли как во время правления республиканцев, так и демократов.

Напомним, что относительно недавно наделенные полномочиями республиканцы в Палате представителей пообещали, что они больше не будут повышать предел заимствований, если президент Джо Байден не согласится на резкое сокращение федеральных расходов.

Байден в свою очередь заявил, что не будет обсуждать условия увеличения лимита долга, добавив, что законодатели должны отменить ограничения без каких-либо условий для покрытия расходов, разрешенных предыдущими Конгрессами.