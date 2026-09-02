США начинают охоту за деньгами Ирана: Бессент объявил о новых санкциях

США готовят новую волну экономического давления на Тегеран. Министр финансов страны Скотт Бессент заявил, что уже на этой неделе могут быть введены санкции против Ирана.

Какие санкции готовят США

Об этом глава американского Минфина сообщил в кулуарах саммита министров финансов и руководителей центральных банков стран G20, который проходит в Северной Каролине, пишет Reuters.

По словам Бессента, США намерены действовать последовательно и вводить новые вторичные санкции против Ирана фактически каждую неделю. Первыми под прицел попали банки.

Мы, вероятно, объявим о санкциях против одного из банков на этой неделе, а на следующей неделе объявим о еще одних,

– заявил Бессент.

Министр также добавил, что Вашингтон получает "очень значительную поддержку" от союзников в этом вопросе.

Почему под ударом не только банки

В то же время Министерство финансов рассматривает возможность введения ограничений и против других структур, которые помогают Ирану вести экономическую деятельность.

В частности, речь идет о лизинговых компаниях, занимающихся авиационной техникой, а также о предприятиях, сотрудничающих с Корпусом стражей Исламской революции (КСИР).

Это может быть любой, кто ведет бизнес с КВИР. Мы отслеживаем активы Корпуса стражей Исламской революции,

– подчеркнул Бессент.

По его словам, американские власти намерены выявлять активы представителей иранского режима за рубежом и замораживать их.

Мы не будем этого терпеть. Мы собираемся экономически задушить этот режим,

– резюмировал министр.

Напомним, США начали масштабную финансовую кампанию против Ирана, которую называют операцией "День Д". Ее главная цель заключается в том, чтобы максимально перекрыть Тегерану доступ к международным финансовым ресурсам и усилить экономическое давление на режим.

В частности, 29 августа Минфин США объявил о санкциях против подразделений египетского Banque Misr в Объединенных Арабских Эмиратах из-за вероятных финансовых связей этих структур с Ираном.