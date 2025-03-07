Портовые сборы для китайских кораблей: США готовят новый шаг в торговой войне

Администрация Дональда Трампа планирует ввести портовые сборы для судов, имеющих связь с Китаем. Это будет касаться кораблей, построенных в Китае или зарегистрированных под его флагом.

Для чего США обкладывать пошлинами китайские корабли

Этот шаг направлен на восстановление американского судостроения и ограничение влияния Китая на мировую судоходную отрасль, сообщает Reuters со ссылкой на проект указа, передает 24 Канал.

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Офис торгового представителя США ранее предлагал ввести пошлины до 1,5 миллиона долларов для судов, построенных в Китае, которые заходят в порты США.

Национальная безопасность и экономическое процветание Соединенных Штатов находятся под угрозой из-за недобросовестной торговой практики Китайской Народной Республики в морском, логистическом и судостроительном секторах,

– говорится в проекте указа.

Сейчас в проекте указа нет четкого упоминания о введении сборов для судов, если доля китайского производства превышает 25%. Также не уточнен размер сборов и механизм их расчета.

США намерены призвать союзников ввести аналогичные меры, иначе им может грозить введение санкций.

Чем может обернуться введение сборов

Введение портовых сборов может существенно повлиять на крупнейших контейнерных перевозчиков, в частности китайскую COSCO, швейцарскую MSC, датскую Maersk, тайваньскую Evergreen Marine, а также других операторов, транспортирующих топливо, сыпучие грузы и автомобили.

По данным Центра стратегических и международных исследований, более 50% мировой грузоподъемности приходится на суда, построенные в Китае. Для сравнения, в 1999 году этот показатель составлял лишь 5%.

Напомним! Недавно Трамп удвоил пошлины на китайские товары до 20%. Сначала они находились на уровне 10%.