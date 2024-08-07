Конфискация денег Лазаренко: США хотят передать средства Украине

Министерство юстиции США в рамках длительного судебного процесса пытается изъять более 200 миллионов долларов у бывшего премьер-министра Украины Павла Лазаренко в пользу Украины.

Передадут ли Украине деньги Лазаренко

Как сообщила руководитель международного подразделения отдела по вопросам отмывания денег и возврата активов Министерства юстиции США Мэри Батлер, дело Лазаренко еще не завершено. Однако, было достигнуто новое решение, которое приближает к возможности получения окончательного решения о конфискации.

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Дело, о котором упоминает Батлер, касается усилий Министерства юстиции по конфискации более 200 миллионов долларов, принадлежащих Лазаренко и арестованных в разных странах. Батлер подчеркивает, что Лазаренко был осужден в суде Северного округа Калифорнии в Сан-Франциско, где он отбывал около 6 лет заключения.

Судебные процессы в отношении этих денег продолжаются уже около 20 лет.

Напомним, что в 2009 году суд в Соединенных Штатах вынес окончательный приговор в отношении Лазаренко: его признали виновным в отмывании 22,85 миллиона долларов, назначив наказание в виде восьми лет тюрьмы. Одновременно в Швейцарии он получил условный срок заключения продолжительностью 1,5 года. Украина получила от Швейцарии 6,5 миллиона долларов из похищенных Лазаренко средств.