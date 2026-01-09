В США задумали выплатить средства жителям другой страны: СМИ раскрыли детали

Американские чиновники обсуждали возможность предоставить единовременные выплаты жителям Гренландии. Так их хотели попытаться убедить отделиться от Дании и, возможно, присоединиться к США.

Что придумали в США относительно Гренландии?

Об этом сообщают четыре источника, знакомые с этим вопросом, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Читайте также Это счастье для Путина, – экс-глава МИД спрогнозировал печальные последствия, если Трамп захватит Гренландию

Точная сумма выплат и логистика остаются неопределенными. Но помощники Белого дома обсуждали суммы от 10 тысяч долларов до 100 тысяч долларов на человека.

Идея прямого финансирования жителей Гренландии дает объяснение того, как США могли бы "купить" остров с населением в 57 тысяч человек, несмотря на заверения властей в Копенгагене и Нуке, что Гренландия не продается,

– объяснили в Reuters.

Эта тактика является одной из тех различных планов, которые обсуждаются в Белом доме по приобретению Гренландии, включая потенциальное использование американских войск. Однако она рискует выглядеть слишком транзакционно и даже унизительно для населения, которое давно обсуждает собственную независимость и экономическую зависимость от Дании.

Достаточно ... Никаких больше фантазий об аннексии,

– написал премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен.

Лидеры в Копенгагене и по всей Европе отреагировали на комментарии Трампа и других должностных лиц Белого дома по их "права на Гренландию" с презрением, особенно учитывая, что США и Дания являются союзниками по НАТО и связаны взаимным соглашением об обороне.

Заметьте! Во вторник Франция, Германия, Италия, Польша, Испания, Великобритания и Дания обнародовали совместное заявление, в котором отметили, что только Гренландия и Дания могут решать вопросы относительно их взаимоотношений.

Трамп давно утверждает, что США нужно купить Гренландию по нескольким причинам. В частности из-за богатых запасов минералов, необходимых для современных военных технологий. Он также отмечал, что западное полушарие в целом должно находиться под геополитическим влиянием Вашингтона.

Внутренние обсуждения относительно способов получения Гренландии происходят среди помощников Трампа еще до его вступления в должность год назад. Однако после того, как его администрация захватила лидера Венесуэлы Николаса Мадуро в смелой операции, во внутренних кругах появилась новая срочность.

Нам нужна Гренландия с точки зрения национальной безопасности, а Дания этого не сделает,

– сказал Трамп журналистам на Air Force One в воскресенье.

Один из источников отметил, что разговоры о единовременных выплатах не являются новыми. Однако в последние дни они стали более серьезными, и помощники рассматривали большие суммы – до 100 тысяч долларов на человека, что означало бы общую выплату почти 6 миллиардов долларов.

Обратите внимание! Многие детали потенциальных выплат остаются неопределенными - когда и как они будут осуществлены и что именно ожидается от гренландцев в обмен.

Напомним, что Трамп хочет также больше инвестиций в Венесуэлу. Об этом пишет Financial Times.

Но нефтяные компании выдвинули свои требования. В первую очередь они хотят "серьезных гарантий" – юридических и финансовых.

Уже 7 января, в Майами, американские чиновники провели важные переговоры с руководителями ведущих предприятий. А 9 января Дональд Трамп пригласил руководителей некоторых крупнейших энергетических компаний, таких как Chevron, ExxonMobil и ConocoPhillips, на встречу в Белом доме.

Что еще известно о ситуации по Венесуэле?