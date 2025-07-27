США и ЕС достигли торгового соглашения: Трамп раскрыл детали

Европейский Союз и США достигли торгового соглашения. Европа будет покупать энергоносители у Соединенных Штатов на сумму 750 миллиардов долларов. Таким образом США будут иметь инвестиции в свой бюджет.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на заявление президента Дональда Трампа.

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Что будет покупать Европа у США?

Как сообщил американский лидер, Европейский Союз планирует закупить у США военное снаряжение на сотни миллиардов долларов. Также в соглашении говорится о закупке энергоносителей на 150 миллиардов долларов.

В целом ЕС инвестирует в США 600 миллиардов долларов. Соглашение между Союзом и страной было заключено во время разговора Трампа с президентом Еврокомиссии. Президент США встретился с Урсулой фон дер Ляйен в своем гольф-клубе в Шотландии.

Торговая сделка с США принесет стабильность,

– отметила Урсула фон дер Ляйен.

Дональд Трамп отметил, что эта сделка с ЕС является "самой большой". На пресс-конференции президент рассказал, что тариф на импорт в США из стран Евросоюза будет на уровне не менее 15% Для автомобилей, которые в частности поставляются в США из Германии, ставка будет такая же. Фармацевтическая продукция не будет подпадать под действие соглашения, а сталь и алюминий, как и раньше, экспортировать с тарифом 50%. Ранее Трамп обещал повысить процент, если Европа не подпишет торговое соглашение. В ЕС считают договоренности выгодными.