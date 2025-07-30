Трамп намерен сделать окончательное решение по сохранению тарифного перемирия с Китаем до окончания срока его действия в августе. Добавление дополнительных 90 дней является одним из вариантов решения проблемы.

О чем договорились Китай и США?

Обе стороны договорились продолжить "тарифное перемирие", сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Стокгольмские переговоры стали третьим раундом торговых переговоров между США и Китаем менее чем за три месяца. Они завершились накануне крайнего срока для урегулирования разногласий во время 90-дневной паузы перед введением тарифов.

Одним из вариантов может быть дополнительная пауза на 90 дней, ведь это откроет путь для Трампа к визиту в Китай для встречи с Си Цзиньпином в конце октября.

Обе стороны в последнее время принимают меры для снижения температуры и уменьшения точек вспышки, при этом китайский экспорт редкоземельных магнитов начал восстанавливаться в июне, а США заявили, что одобрят поставки полупроводника, используемого для ИИ,

– сообщили в издании.

30 июля министр финансов США Бессет проинформирует Трампа по оставшимся, вопросам, после чего он примет окончательное решение.

Что сказал Трамп о возможной встрече с Си?

Президент США Дональд Трамп заявил, что лидер Китая Си Цзиньпин настаивает на личной встрече.

Трамп сказал, что давно имеет теплые личные отношения с Си, несмотря на рост напряженности между обеими странами. В то же время он добавил, что Си и китайцы не могут выдержать давления, который США оказывают на торговлю, и что не спешит налаживать эту связь.

Трамп утверждает, что встреча с китайским лидером может состояться уже в ближайшее время, возможно, и в 2025 году. Президент США заявил, что готов и сам поехать в Китай.

(Си – 24 Канал) хочет, чтобы я поехал туда (в Китай – 24 Канал), и он собирается приехать (в США – 24 Канал). Мы только собираемся согласовать даты, но на самом деле мы с нетерпением ждем этого. Это была одна из самых невероятных поездок за мой первый срок... Посмотрим, что будет, но, вероятнее всего, мы поедем в Китай в недалеком будущем, возможно, до конца этого года – и он (Си – 24 Канал) приедет сюда.

– сказал Трамп.

В то же время за день до этого он поставил условие, при котором может посетить Китай, – и это личное приглашение от Си.