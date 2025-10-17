Торговая война США и Китая создает значительные риски для глобальной экономики, – МВФ
- Международный валютный фонд предупреждает о значительных рисках снижения глобального роста из-за торгового напряжения между США и Китаем, что может уменьшить рост на 0,3 пункта.
- Дефицит бюджета США уменьшился благодаря рекордным тарифным поступлениям, которые достигли 195 миллиардов долларов в 2025 финансовом году.
Международный валютный фонд видит "значительные риски снижения" глобального роста. Если эти риски материализуются в виде более высоких тарифов, то крупнейшие экономики мира значительно пострадают.
Как спор повлияет на ВПП?
Риски существуют из-за возобновления спора между США и Китаем, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.
После месяцев относительной стабильности в отношениях между США и Китаем, напряженность обострилась в последние недели, когда Вашингтон предложил тарифы на китайские суда. Китай ответил аналогичными действиями, очертив более жесткий контроль над экспортом редкоземельных элементов.
Если эти риски материализуются в виде высоких тарифов и сбоев в цепочках поставок, то рост может быть ниже на 0,3 пункта. Если возникнет дальнейшая напряженность, это также будет означать риски снижения для Китая,
– пишут в издании.
Политики внимательно следят за восстановлением торговой напряженности между двумя крупнейшими экономиками мира. На этой неделе министр финансов США Скотт Бессент раскритиковал высокопоставленного китайского торгового чиновника, обвинив его в прибытии в Вашингтон без приглашения.
Экономическая активность в Азиатско-Тихоокеанском регионе остается устойчивой, несмотря на основное бремя тарифов США и повышенную политическую неопределенность. Тем не менее, МВФ обеспокоен тем, что торговая напряженность до сих пор не решена.
МВФ ожидает, что экономический рост Азии в этом году замедлится до 4,5% по сравнению с 4,6% в 2024 году, что на 0,6 процентного пункта выше апрельский прогноз, когда президент Дональд Трамп впервые объявил об импортных пошлинах. Ожидается, что в следующем году рост еще больше замедлится до 4,1%.
В целом рост в Азии повышают несколько показателей:
- сильный экспорт;
- технологический бум;
- облегчение макроэкономической политики, что подкрепляется благоприятными финансовыми условиями.
Однако риски для перспектив остаются, ведь влияние тарифов все еще проявляется и может обостриться, особенно если возрастет неопределенность в торговой политике или геополитическая напряженность.
Как тарифы Трампа помогут бюджету США?
Дефицит бюджета США несколько уменьшился в 2025 финансовом году, поскольку тарифные поступления достигли рекордно высокого уровня, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минфин США.
Дефицит за финансовый год составил 1,78 триллиона долларов, что на 2% меньше, чем 1,82 триллиона долларов в 2024 году. Разрыв в значительной степени соответствует оценке Бюджетного управления Конгресса.
Резкое повышение тарифов президентом Дональдом Трампом помогло увеличить чистые тарифные поступления в размере 195 миллиардов долларов за финансовый год, который завершился 30 сентября. Министр финансов Скотт Бессент заявил, что США могут получать до 500 миллиардов долларов ежегодно в виде тарифных поступлений.
Что известно о торговой войне между США и Китаем?
США обвиняют Китай в попытке захватить власть над глобальными цепочками поставок через экспортные ограничения на редкоземельные металлы. Китай отрицает обвинения, утверждая, что его новая система лицензий на экспорт соответствует международным стандартам и была заблаговременно уведомлена Вашингтону.
Трамп хочет запретить полеты китайских авиакомпаний над Россией, что может повысить расходы на полеты в Китай, этот шаг происходит на фоне обострения торговой войны между США и Китаем. Китайские авиакомпании выступают против.
Большинство Сената США поддерживает введение 500% тарифов для Китая из-за покупки российской нефти. 85 сенаторов готовы предоставить президенту Трампу полномочия для введения таких пошлин.