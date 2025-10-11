Новая фаза торговой войны США и Китая стремительно разворачивается. Поэтому Трамп пытается использовать Boeing в своих усилиях по изменению мировой торговли.

Какие ограничения в отношении Boeing может применить Трамп?

Соединенные Штаты могут ввести экспортный контроль на детали самолетов Boeing, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Это станет ответом на ограничение Китаем экспорта редкоземельных минералов. Тогда страна расширила ограничения на технологии переработки и запретила поставки иностранным предприятиям оборонной промышленности.

У нас есть много вещей, в частности важная вещь – это самолеты. У них (Китая) много самолетов Boeing, и им нужны запчасти,

– сказал Трамп.

Известно, что производитель самолетов ведет переговоры о продаже Китаю до 500 самолетов. Это будет первый крупный заказ американского производителя самолетов из Китая со времен первого срока президентства Трампа.

Даже если это не удастся, финансовый удар по Boeing, вероятно, будет небольшим, сказал Скотт Гамильтон, аэрокосмический аналитик компании Leeham Co.

Как запрет может повлиять на другие компании?

Исторически Китай составлял до 25% портфеля заказов Boeing, но сегодня этот показатель составляет менее 5%, сообщает 24 Канал со ссылкой на Cirium.

Китайские авиакомпании заказали по меньшей мере 222 самолета Boeing. В стране эксплуатируется 1855 самолетов Boeing. Подавляющее большинство заказанных и эксплуатируемых самолетов – это популярные узкопроходные самолеты Boeing 737.

Запрет на запасные части или их экспорт также повлияет на CFM International, совместное предприятие GE Aerospace и французская Safran, которая производит двигатель LEAP, используемый в Boeing 737 MAX. GE также производит двигатели для 777 и 787, двух больших реактивных самолетов, заказанных Китаем.

Европейский конкурент Boeing, Airbus, имеет только 185 заказов от китайских клиентов. Airbus имеет производственную площадку в Тяньцзине, которая ежемесячно выпускает около четырех своих однопроходных самолетов A320.

Что известно о торговле США и Китая?