Нова фаза торговельної війни США та Китаю стрімко розгортається. Тому Трамп намагається використати Boeing у своїх зусиллях щодо зміни світової торгівлі.

Які обмеження щодо Boeing може застосувати Трамп?

Сполучені Штати можуть запровадити експортний контроль на деталі літаків Boeing, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Це стане відповіддю на обмеження Китаєм експорту рідкісноземельних мінералів. Тоді країна розширила обмеження на технології переробки та заборонила поставки іноземним підприємствам оборонної промисловості.

У нас є багато речей, зокрема важлива річ – це літаки. У них (Китаю) багато літаків Boeing, і їм потрібні запчастини,

– сказав Трамп.

Відомо, що виробник літаків веде переговори про продаж Китаю до 500 літаків. Це буде перше велике замовлення американського виробника літаків з Китаю з часів першого терміну президентства Трампа.

Навіть якщо це не вдасться, фінансовий удар по Boeing, ймовірно, буде невеликим, сказав Скотт Гамільтон, аерокосмічний аналітик компанії Leeham Co.

Як заборона може вплинути на інші компанії?

Історично Китай становив до 25% портфеля замовлень Boeing, але сьогодні цей показник становить менше 5%, повідомляє 24 Канал з посиланням на Cirium.

Китайські авіакомпанії замовили щонайменше 222 літаки Boeing. У країні експлуатується 1855 літаків Boeing. Переважна більшість замовлених та експлуатованих літаків – це популярні вузькопрохідні літаки Boeing 737.

Заборона на запасні частини або їх експорт також вплине на CFM International, спільне підприємство GE Aerospace та французька Safran, яка виробляє двигун LEAP, що використовується в Boeing 737 MAX. GE також виробляє двигуни для 777 та 787, двох більших реактивних літаків, замовлених Китаєм.

Європейський конкурент Boeing, Airbus, має лише 185 замовлень від китайських клієнтів. Airbus має виробничий майданчик у Тяньцзіні, який щомісяця випускає близько чотирьох своїх однопрохідних літаків A320.

Що відомо про торгівлю США та Китаю?