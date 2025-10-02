Про це 24 Каналу розповів кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський. За його словами, Китай підтримує Росію у війні. При цьому там вона не надто їм вигідна через деструктив у світові економічні процеси. Але вони не можуть дати Росії програти.

Чи зацікавлений Китай у мирі?

Як наголосив Желіховський, все більше країн кидають "косі погляди" на Китай, який допомагає фінансувати Росію. Можливо, там хочуть показати, що не настільки і залучені в бойові дії. А насправді хочуть, аби запанував мир.

Важко зараз говорити про те, що Китай буцімто змінив свою позицію щодо війни. Але і такий варіант не варто відкидати.

Можливо, це пов'язано із бажанням налагодити нормальні відносини зі США. Офіційний Вашингтон дає такі сигнали. Не виключено, що це робиться напередодні можливої зустрічі Трампа і Сі. Китай ось так хоче показати, що він позитивно налаштований на завершення війни і готовий підтримати зусилля США,

– сказав Желіховський.

Заяви Китаю про війну: коротко