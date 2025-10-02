Об этом 24 Каналу рассказал кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский. По его словам, Китай поддерживает Россию в войне. При этом там она не слишком им выгодна из-за деструктивных мировых экономических процессов. Но они не могут дать России проиграть.
Заинтересован ли Китай в мире?
Как отметил Желиховский, все больше стран бросают "косые взгляды" на Китай, который помогает финансировать Россию. Возможно, там хотят показать, что не настолько и вовлечены в боевые действия. А на самом деле хотят, чтобы воцарился мир.
Трудно сейчас говорить о том, что Китай якобы изменил свою позицию относительно войны. Но и такой вариант не стоит отбрасывать.
Возможно, это связано с желанием наладить нормальные отношения с США. Официальный Вашингтон дает такие сигналы. Не исключено, что это делается в преддверии возможной встречи Трампа и Си. Китай вот так хочет показать, что он положительно настроен на завершение войны и готов поддержать усилия США,
– сказал Желиховский.
Заявления Китая о войне: коротко
- Посол Китая в Украине Ма Шенкунь недавно заявил, что КНР осознает испытания, которые проходит украинский народ. Они якобы готовы продолжать способствовать прекращению огня и достижению справедливого соглашения.
- При этом там продолжают закупать нефть и газ у России. Кремль еще и планирует увеличить экспорт сжиженного природного газа в КНР.
- Также в Китае не называют войну в Украине "войной". Для них это "украинский кризис".