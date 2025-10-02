Об этом 24 Каналу рассказал кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский. По его словам, Китай поддерживает Россию в войне. При этом там она не слишком им выгодна из-за деструктивных мировых экономических процессов. Но они не могут дать России проиграть.

Заинтересован ли Китай в мире?

Как отметил Желиховский, все больше стран бросают "косые взгляды" на Китай, который помогает финансировать Россию. Возможно, там хотят показать, что не настолько и вовлечены в боевые действия. А на самом деле хотят, чтобы воцарился мир.

Трудно сейчас говорить о том, что Китай якобы изменил свою позицию относительно войны. Но и такой вариант не стоит отбрасывать.

Возможно, это связано с желанием наладить нормальные отношения с США. Официальный Вашингтон дает такие сигналы. Не исключено, что это делается в преддверии возможной встречи Трампа и Си. Китай вот так хочет показать, что он положительно настроен на завершение войны и готов поддержать усилия США,

– сказал Желиховский.

Заявления Китая о войне: коротко