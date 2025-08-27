Американцы договариваются с россиянами о совместной добыче нефти. Компания Exxon Mobil может вернуться к проекту "Сахалин-1", откуда ушла после начала полномасштабного вторжения в Украину.

Почему Exxon Mobil возвращается к проекту "Сахалин-1"?

Американская корпорация провела тайные переговоры с российской "Роснефть”, после чего возможно возвращение сотрудничества, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal.

Смотрите также Дефицит бензина и не только: каковы последствия ударов Украины по российским НПЗ

Если правительства США и России дадут "зеленый свет" в рамках мирного процесса в Украине, Exxon Mobil снова может стать инвестором в российском проекте. Возвращение компании, вероятно, будет зависеть от условий, которые предложит Россия.

Exxon стремится компенсировать убытки от выхода из "Сахалина". В то же время, если компания вернется, то столкнется с другой средой для ведения бизнеса,

– пишут в издании.

Что известно о "Сахалине-1"? Проект "Сахалин -I", дочерний проект "Сахалин-2" – консорциум по добыче нефти и газа на острове Сахалин и на шельфе Охотского моря. Эксплуатирует три месторождения в Охотском море: Чайво, Одопту и Аркутун-Даги.

Что известно об энергетических проектах США и России?