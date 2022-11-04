США и союзники установили ограничение цен на российскую нефть, – WSJ

США и союзники достигли договоренности об ограничении цены продажи российской нефти. Цены могут ограничить с 5 декабря.

США и их союзники определили, что каждая партия морской российской нефти будет подлежать ограничению цены только из-за ее первой продажи покупателю на суше. Это означает, что перепродажа той же нефти не должна подпадать под ценовое ограничение, сообщает WSJ.

Читайте также США поставит Украине 45 танков, дроны Phoenix Ghost и систему ПВО Hawk

На каком уровне будет установлена цена

Однако пока неясно, на каком уровне будет установлена цена, но это будет фиксированная цифра, а не скидка по Brent. Официальные лица США намерены установить ограничения на сырую нефть выше 60 долларов за баррель, что увеличило шансы заставить Россию продать часть своего экспорта в рамках ограничений.

Ограничения, несмотря на то, что оно статическое, будет регулярно пересматриваться и может быть изменено коалицией, состоящей из стран G7 и Австралии.

Как отмечает издание, страны Большой семерки и Австралия планируют запретить фирмам в своих странах предоставлять ключевые морские услуги, например страхование для транспортировки российской нефти, если она не продается ниже установленной цены. Западные партнеры стремятся диктовать свою цену, по которой Россия может продавать часть своей нефти на мировых рынках.