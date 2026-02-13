США и Тайвань подписали масштабное соглашение о торговле

США и Тайвань заключили торговое соглашение, которое обнародовали в четверг, 12 февраля. Оно предусматривает снижение таможенных тарифов и расширение доступа американских товаров на азиатские рынки.

Что известно о соглашении США и Тайваня?

Кроме того, речь идет об инвестировании миллиардов долларов в энергетические и технологические проекты США. Детали сообщили в Bloomberg.

Согласно договору, Тайвань обязался:

закупить у США сжиженный природный газ и сырую нефть на сумму более 44 миллиардов долларов;

больше открыть свой рынок для таких американских товаров (мясных и молочных продуктов, пшеницы, медицинских изделий, автомобилей);

до 2029 года закупить американских гражданских самолетов и запчастей на сумму около 15 миллиардов долларов;

инвестировать примерно 25 миллиардов долларов в оборудование для производства электроэнергии.

Подписание соглашения формализует объявленную в январе договоренность о снижении таможенных тарифов с 20% до 15% на товары из островного государства. В то же время предусмотрены исключения – для генерических лекарственных средств, микросхем и смартфонов.

Интересно! Средняя тарифная ставка на экспорт в США сократится с 35,8% до 12,3%, тогда как доля экспорта, подпадающего под взаимные тарифы, уменьшится с 24% до 15,5%.

Кроме того, Тайвань позволит импорт говяжьего фарша и некоторых субпродуктов, а также приведет в соответствие международным стандартам требования по содержанию остатков кормовых добавок в мясе.

Соглашение о взаимной торговле с Тайванем устранит тарифные и нетарифные барьеры, с которыми сталкивается экспорт США в Тайвань, расширив возможности для американских фермеров, скотоводов, рыбаков, рабочих, малых предприятий и производителей,

– заявил торговый представитель США Джеймисон Грир.

По его словам, договоренность основывается на давних экономических и торговых отношениях стран и значительно повысит устойчивость цепей поставок, особенно в секторах высоких технологий.

И хотя неопределенность остается относительно деталей финансирования производства микросхем в США, американцы расширят инвестиции в ключевые отрасли тайваньской промышленности – полупроводники, искусственный интеллект, оборону и биотехнологии.

