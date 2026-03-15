Украина стремится подписать соглашение с США по оружию: Зеленский рассказал детали

Президент Украины Владимир Зеленский стремится подписать соглашение с Соединенными Штатами. Речь идет о договоренности по производству дронов.

Какое соглашение Украина может подписать с американцами?

Сумма составляет примерно 35 – 50 миллиардов долларов, о чем рассказал президент Украины.

Владимир Зеленский Президент Украины Я хотел подписать соглашение на сумму около 35 – 50 миллиардов. У нас были такие мощности. Это большая сделка по дронам на долгие годы.

Зеленский в частности отметил: даже если некоторые морские дроны не будут работать через два года, учитывая новые технологии, то будут новые подводные дроны.

Украинский лидер рассказал, что Киев предложил Вашингтону соглашение по дронам еще почти год назад. Тогда предложение было таким:

Украина может предоставить систему.

США должны быть первыми, потому что они являются стратегическим партнером государства.

Речь идет о системе, в которой могут работать 200 компаний. И выбор будет делать именно сторона Соединенных Штатов,

– пояснил Владимир Зеленский.

Обратите внимание! Однако украинский лидер не получил четкого ответа от США. Но добавил, что они очень заинтересованы в украинских дронах.

Он в частности отметил, что Украина готова к варианту совместного производства. Совместное производство в США – это будет предприятие на условиях 50/50.

Мы согласны на это. Распределение – 50% наших инженеров, 50% американских инженеров. И у нас будет большое производство дронов, и самое главное, что эти дроны будут доступны для использования двумя странами: Украиной и США,

– предоставил объяснение политик.

Он также сказал, что если в Украине будет мир, а США понадобится больший объем дронов, то у них будет первоочередное право или приоритет на весь объем.

Заметьте! В то же время Дональд Трамп заявлял в интервью Fox News, что США не нуждаются в помощи от Украины, в частности в обороне от дронов. Он заявил, что Соединенные Штаты знают о дронах больше, чем кто-либо. Трамп также сказал, что Америка имеет "лучшие дроны в мире".

