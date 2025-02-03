Тарифная война Трампа: США могут наложить пошлины на импорт из ЕС, страны уже готовят ответ

Дональд Трамп может наложить 10% пошлины на импорт товаров из ЕС. Лидеры европейских стран уже реагируют на угрозы и готовят ответ США.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Telegraph и Financial Times.

К теме Трамп поговорил с Трюдо после начала "тарифной войны" и анонсировал еще один разговор

США могут готовить новые пошлины для ЕС

Журналисты западного издания, ссылаясь на собственные источники, заявляют, что в окружении Трампа обсуждают возможность ввести 10% пошлины на товары из Европейского Союза. Собеседники отмечают, что пока согласия нет, но "некоторые хотят ввести 10-процентные тарифы".

Говорят о том, чтобы наложить их на весь импорт из ЕС,

– цитирует The Telegraph источник.

В СМИ напомнили, что во время своего первого президентского срока Трамп установил пошлины в размере 25% на импорт стали и 10% на алюминий из ЕС. Тогда страны-члены в ответ ввели таможенные ограничения на ряд американских товаров, в частности виски, мотоциклы и джинсовую ткань.

Лидеры стран ЕС, которых цитирует Financial Times, утверждают, что будут принимать меры, если администрация Трампа введет новую таможенную политику.

Если нас атакуют в торговых вопросах, Европа, как сила, которая считает себя такой, должна будет заставить себя уважать и, следовательно, реагировать,

– заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Сейчас в ЕС продолжаются дискуссии о том, как действовать в непредвиденных обстоятельствах, а также то, каким может быть "ответный удар" на новую таможенную политику Трампа.

"Мы готовы действовать, если потребуется", – цитируют в СМИ одного из собеседников.

Кроме того, Олаф Шольц отметил, что ЕС является сильной экономической зоной. Поэтому, по словам канцлера Германии, страны могут "формировать собственные дела, а также могут отвечать на тарифную политику тарифной политикой".

В то же время некоторые политики не готовы начинать "тарифную войну". Так, премьер-министр Финляндии Петтери Орпо и канцлер Австрии Александр Шалленберг считают, что ЕС лучше договариваться с США и администрацией Трампа.

Президент Литвы Гитанас Науседа предлагает другое решение. Он считает, что Европа должна предложить США что-то, что "может быть интересным и привлекательным". К примеру он приводит соглашение о свободной торговле в автомобильной промышленности или покупку большего количества энергоресурсов.