Член Палаты представителей США, Джо Уилсон, внес в Конгресс США законопроект, предусматривающий восстановление "поправки Джексона – Веника" по торговле с Россией, которые были отменены в 2012 году. Он назвал такие действие ошибочным, ведь, по его мнению, это побудило Путина к оккупации Крыма.

Какие правки хотят восстановить в США по торговле с Россией?

Как заявил конгрессмен США от Республиканской партии Джо Уилсон в соцсети X, после атаки на Польшу в ночь на 10 сентября представлен законопроект по восстановлению действия "поправки Джексона – Веника", передает 24 Канал.

По словам Уилсона, этот закон предусматривал прекращение всей торговли с Россией.

Президент Обама и Джон Керри неправомерно отменили этот закон во время ложной "перезагрузки" отношений с Россией, что только подтолкнуло военного преступника Путина к оккупации Крыма,

– написал Уилсон.

Кроме того, Уилсон добавил, что Дональд Трамп все исправит.

Когда была принята "правка Джексона – Веника" Еще в 1974 году в США приняли "поправку Джексона – Веника". Эта правка ограничивала финансовые и торговые восстановить США со странами, правительства которых нарушали права человека. Такая поправка действовала в отношении России до 2012 года. Интересно, что Украину еще в 2006 году освободили от торговых ограничений по поправке.

