США ввели санкции против китайского НПЗ из-за торговли с Ираном

США ввели санкции против китайского НПЗ Shandong Shouguang Luqing Petrochemical за покупку иранской нефти. Общая сумма закупки составляет более миллиарда долларов.

Санкции за сотрудничество с Ираном

Это первый случай, когда Вашингтон принимает такие меры против китайского предприятия за нарушение санкций в отношении Ирана, передает 24 Канал со ссылкой на OFAC.

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Кроме завода, под ограничения попали его генеральный директор, восемь судов, транспортировавших нефть, и четыре компании-владельцы этих судов, зарегистрированы в Гонконге, Либерии и Китае. Суда ходили под флагами Панамы, Сан-Марино, Барбадоса и Коморских островов.

Вашингтон продолжает давление на Иран, пытаясь ограничить его нефтяные доходы и заставить отказаться от ядерной программы.

Любой нефтеперерабатывающий завод, компания или брокер, которые решили покупать иранскую нефть или способствовать торговле ею, подвергаются серьезному риску. США намерены пресекать действия всех, кто поддерживает нефтяную цепочку Ирана, с помощью которой режим финансирует террористические прокси-группировки,

– отметил министр финансов США Скотт Бессент.

Эти санкции могут повлиять не только на иранские поставки, но и на российскую нефть. Провинция Шаньдун, где расположен Shandong Shouguang Luqing Petrochemical, является центром нефтепереработки для частных китайских компаний, которые ранее активно закупали российскую нефть.