Американские производители говядины лишились сотен миллионов долларов из-за политики Дональда Трампа. После того как он стал президентом во второй раз, США потеряли свою долю на рынке Китая.

Как США потеряли китайский рынок?

Вместо США говядину в Китай теперь поставляет Австралия, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Поставки говядины из США в Китай ежемесячно оценивались примерно в 120 миллионов долларов.

Однако после того, как Трамп начал торговую войну против Пекина, американский экспорт обвалился.

Китай просто не продлил разрешения для сотен американских мясокомбинатов.

В целом экспорт американской говядины снизился в последние годы из-за засухи, которая сократила поголовье скота, уменьшила производство и повысила цены до рекордных уровней. Однако падение торговли с Китаем стало значительно резче и экстремальнее,

Как показывают торговые данные, стоимость американской говядины, отправленной в Китай, сократилась до 9,5 миллиона долларов в августе со 125 миллионов долларов в тот же месяц 2024 года.

Воспользовалась напряженностью между Вашингтоном и Пекином Австралия:

Поставки австралийской говядины в Китай выросли со 140 миллионов долларов до 226 миллионов в августе этого года.

Бразилия, которая остается главным экспортером говядины в Китай, также увеличила поставки в последние месяцы. Однако наибольшую выгоду получила именно Австралия, поскольку ее сорта мяса наиболее похожи на американские.

Это хорошо для Австралии. Это поддерживает очень высокие цены на скот,

– отметил аналитик Мэтт Далглиш из Episode 3.

Важно! Упал экспорт США в Китай и другой аграрной продукции после возвращения Трампа к власти. Только на сое американские фермеры потеряли миллиарды долларов. По данным Bloomberg, Китай не купил ни одной партии американской сои в начале нынешнего экспортного сезона.

Повлияют ли торговые переговоры на экспорт?

В Федерации экспортеров мяса США считают, что торговые переговоры между Вашингтоном и Пекином могут положить конец блокированию американской говядины.

Проблема с говядиной в Китае имеет очень мало общего с говядиной. Она переплетена с другими вопросами в отношениях США и Китая. Если будет прогресс в этих вопросах, появится больше надежды на решение проблемы,

– говорят в федерации.

Впрочем, аналитики пришли к выводу, что даже в случае заключения выгодной торговой сделки США будет сложно вернуть свою долю рынка в течение нескольких лет.

Дело в том, что Австралия нарастила производство говядины до рекордных объемов.

При этом цены на австралийское мясо намного ниже американских. Поэтому Австралия увеличила экспорт говядины не только в Китай, но и в США.

