Как Китай давит на США?

Поскольку Китай является крупнейшим в мире покупателем сои, то имеет огромное влияние на глобальные рынки. И теперь он снова воздерживается от закупок от США, как это было во время первой торговой войны с Вашингтоном, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

По данным Министерства сельского хозяйства США, по состоянию на 11 сентября Китай не заказал ни одной партии сои у Соединенных Штатов, хотя прошло почти две недели с начала нового сезона закупок.

Впервые Пекин не покупает американскую сою за последние 30 лет, хотя в прошлом году США обеспечивали пятую часть импорта этого продукта в Китай на сумму более 12 миллиардов долларов.

При этом более половины общей стоимости экспорта американской сои в 2024 году обеспечивал именно Китай.

Имея большие запасы на руках, Пекин демонстрирует, что готов ждать и использовать сырье как рычаг в более широких торговых переговорах,

– отмечает издание.

И, похоже, что стратегия Китая приносит результаты:

Американские фермеры, которые получили богатый урожай в этом году, вынуждены продавать сою по ценам, что близки к самым низким за последние годы.

Производители сои предупреждают о "торговом и финансовом обвале" и призывают администрацию Трампа договориться с Китаем о снятии тарифов.

Сейчас американская соя для Китая облагается пошлиной более 20%.

Какие рычаги влияния еще имеет Китай?

Кроме сои, Китай уже пробовал применить редкоземельные металлы как рычаг влияния на США, как сообщал ранее Bloomberg.

В частности, в апреле Пекин приостановил большинство поставок редкоземельных магнитов в США

Однако позже Вашингтон и Пекин достигли торгового перемирия, после чего Китай согласился возобновить экспорт редкоземельных металлов, и уже в июле импорт в США вырос до максимального уровня за последние 6 месяцев.

