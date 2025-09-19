Как Китай давит на США?
Поскольку Китай является крупнейшим в мире покупателем сои, то имеет огромное влияние на глобальные рынки. И теперь он снова воздерживается от закупок от США, как это было во время первой торговой войны с Вашингтоном, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.
По данным Министерства сельского хозяйства США, по состоянию на 11 сентября Китай не заказал ни одной партии сои у Соединенных Штатов, хотя прошло почти две недели с начала нового сезона закупок.
- Впервые Пекин не покупает американскую сою за последние 30 лет, хотя в прошлом году США обеспечивали пятую часть импорта этого продукта в Китай на сумму более 12 миллиардов долларов.
- При этом более половины общей стоимости экспорта американской сои в 2024 году обеспечивал именно Китай.
Имея большие запасы на руках, Пекин демонстрирует, что готов ждать и использовать сырье как рычаг в более широких торговых переговорах,
– отмечает издание.
И, похоже, что стратегия Китая приносит результаты:
- Американские фермеры, которые получили богатый урожай в этом году, вынуждены продавать сою по ценам, что близки к самым низким за последние годы.
- Производители сои предупреждают о "торговом и финансовом обвале" и призывают администрацию Трампа договориться с Китаем о снятии тарифов.
Сейчас американская соя для Китая облагается пошлиной более 20%.
Какие рычаги влияния еще имеет Китай?
Кроме сои, Китай уже пробовал применить редкоземельные металлы как рычаг влияния на США, как сообщал ранее Bloomberg.
- В частности, в апреле Пекин приостановил большинство поставок редкоземельных магнитов в США
- Однако позже Вашингтон и Пекин достигли торгового перемирия, после чего Китай согласился возобновить экспорт редкоземельных металлов, и уже в июле импорт в США вырос до максимального уровня за последние 6 месяцев.
Торговая сделка США и Китая: что известно?
В понедельник, 15 сентября, президент Дональд Трамп заявил, что США и Китай в конце концов достичь успеха в торговых переговорах. По его словам, встреча американской и китайской сторон в Мадриде завершилась "очень успешно".
Впрочем, противоречия остаются. Обе страны спорят об ограничениях на полупроводники и редкоземельные металлы. Накануне Китай усилил давление, объявив, что предварительное расследование выявило нарушение антимонопольных законов компанией Nvidia.
В пятницу китайский лидер Си Цзиньпин намерен пообщаться с Трампом, чтобы обсудить судьбу торгового соглашения между странами.