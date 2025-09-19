Як Китай тисне на США?

Оскільки Китай є найбільшим у світі покупцем сої, то має величезний вплив на глобальні ринки. І тепер він знову утримується від закупівель від США, як це було під час першої торгівельної війни з Вашингтоном, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Дивіться також Тарифи Трампа б'ють по економіці: Японія втрачає мільярди на експорті до США

За даними Міністерства сільського господарства США, станом на 11 вересня Китай не замовив жодної партії сої у Сполучених Штатів, хоча пройшло майже два тижні від початку нового сезону закупівель.

Вперше Пекін не купує американську сою за останні 30 років, хоча торік США забезпечували п’яту частину імпорту цього продукту до Китаю суму понад 12 мільярдів доларів.

При цьому понад половину загальної вартості експорту американської сої у 2024 році забезпечував саме Китай.

Маючи великі запаси на руках, Пекін демонструє, що готовий чекати і використовувати сировину як важіль у ширших торгівельних переговорах,

– зазначає видання.

І, схоже, що стратегія Китаю приносить результати:

Американські фермери, які отримали багатий врожай цьогоріч, змушені продавати сою за цінами, що близькі до найнижчих за останні роки.

Виробники сої попереджають про "торгівельний та фінансовий обвал" і закликають адміністрацію Трампа домовитися з Китаєм про зняття тарифів.

Наразі американська соя для Китаю обкладається митом більш як 20%.

Які важелі впливу ще має Китай?

Окрім сої, Китай вже пробував застосувати рідкісноземельні метали як важіль впливу на США, як повідомляв раніше Bloomberg.

Зокрема, у квітні Пекін призупинив більшість постачань рідкісноземельних магнітів до США

Однак пізніше Вашингтон і Пекін досягли торгівельного перемир'я, після чого Китай погодився відновити експорт рідкісноземельних металів, і вже в липні імпорт до США зріс до максимального рівня за останні 6 місяців.

Торгівельна угода США та Китаю: що відомо?