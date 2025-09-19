Як Китай тисне на США?

Оскільки Китай є найбільшим у світі покупцем сої, то має величезний вплив на глобальні ринки. І тепер він знову утримується від закупівель від США, як це було під час першої торгівельної війни з Вашингтоном, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Дивіться також Тарифи Трампа б'ють по економіці: Японія втрачає мільярди на експорті до США

За даними Міністерства сільського господарства США, станом на 11 вересня Китай не замовив жодної партії сої у Сполучених Штатів, хоча пройшло майже два тижні від початку нового сезону закупівель.

  • Вперше Пекін не купує американську сою за останні 30 років, хоча торік США забезпечували п’яту частину імпорту цього продукту до Китаю суму понад 12 мільярдів доларів.
  • При цьому понад половину загальної вартості експорту американської сої у 2024 році забезпечував саме Китай.

Маючи великі запаси на руках, Пекін демонструє, що готовий чекати і використовувати сировину як важіль у ширших торгівельних переговорах,
– зазначає видання.

І, схоже, що стратегія Китаю приносить результати:

  • Американські фермери, які отримали багатий врожай цьогоріч, змушені продавати сою за цінами, що близькі до найнижчих за останні роки.
  • Виробники сої попереджають про "торгівельний та фінансовий обвал" і закликають адміністрацію Трампа домовитися з Китаєм про зняття тарифів.

Наразі американська соя для Китаю обкладається митом більш як 20%.

Які важелі впливу ще має Китай?

Окрім сої, Китай вже пробував застосувати рідкісноземельні метали як важіль впливу на США, як повідомляв раніше Bloomberg.

  • Зокрема, у квітні Пекін призупинив більшість постачань рідкісноземельних магнітів до США
  • Однак пізніше Вашингтон і Пекін досягли торгівельного перемир'я, після чого Китай погодився відновити експорт рідкісноземельних металів, і вже в липні імпорт до США зріс до максимального рівня за останні 6 місяців.

Торгівельна угода США та Китаю: що відомо?

  • У понеділок, 15 вересня, президент Дональд Трамп заявив, що США та Китай зрештою досягти успіху у торгівельних переговорах. За його словами, зустріч американської та китайської сторін у Мадриді завершилася "дуже успішно".

  • Втім, суперечності залишаються. Обидві країни сперечаються щодо обмежень на напівпровідники та рідкісноземельні метали. Напередодні Китай посилив тиск, оголосивши, що попереднє розслідування виявило порушення антимонопольних законів компанією Nvidia.

  • У п'ятницю китайський лідер Сі Цзіньпін має намір поспілкуватися з Трампом, щоб обговорити долю торгівельної угоди між країнами.