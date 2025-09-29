Как США потеряли китайский рынок?
Вместо США говядину в Китай теперь поставляет Австралия, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
- Поставки говядины из США в Китай ежемесячно оценивались примерно в 120 миллионов долларов.
- Однако после того, как Трамп начал торговую войну против Пекина, американский экспорт обвалился.
- Китай просто не продлил разрешения для сотен американских мясокомбинатов.
В целом экспорт американской говядины снизился в последние годы из-за засухи, которая сократила поголовье скота, уменьшила производство и повысила цены до рекордных уровней. Однако падение торговли с Китаем стало значительно резче и экстремальнее,
– пишет издание.
Как показывают торговые данные, стоимость американской говядины, отправленной в Китай, сократилась до 9,5 миллиона долларов в августе со 125 миллионов долларов в тот же месяц 2024 года.
Воспользовалась напряженностью между Вашингтоном и Пекином Австралия:
- Поставки австралийской говядины в Китай выросли со 140 миллионов долларов до 226 миллионов в августе этого года.
- Бразилия, которая остается главным экспортером говядины в Китай, также увеличила поставки в последние месяцы. Однако наибольшую выгоду получила именно Австралия, поскольку ее сорта мяса наиболее похожи на американские.
Это хорошо для Австралии. Это поддерживает очень высокие цены на скот,
– отметил аналитик Мэтт Далглиш из Episode 3.
Важно! Упал экспорт США в Китай и другой аграрной продукции после возвращения Трампа к власти. Только на сое американские фермеры потеряли миллиарды долларов. По данным Bloomberg, Китай не купил ни одной партии американской сои в начале нынешнего экспортного сезона.
Повлияют ли торговые переговоры на экспорт?
В Федерации экспортеров мяса США считают, что торговые переговоры между Вашингтоном и Пекином могут положить конец блокированию американской говядины.
Проблема с говядиной в Китае имеет очень мало общего с говядиной. Она переплетена с другими вопросами в отношениях США и Китая. Если будет прогресс в этих вопросах, появится больше надежды на решение проблемы,
– говорят в федерации.
Впрочем, аналитики пришли к выводу, что даже в случае заключения выгодной торговой сделки США будет сложно вернуть свою долю рынка в течение нескольких лет.
- Дело в том, что Австралия нарастила производство говядины до рекордных объемов.
- При этом цены на австралийское мясо намного ниже американских. Поэтому Австралия увеличила экспорт говядины не только в Китай, но и в США.
Торговая война Трампа против Китая: что известно?
В апреле 2025 года торговая война между США и Китаем достигла наивысшей точки: Трамп поднял пошлины на китайский импорт до 145%. В ответ Пекин ударил по американскому экспорту, установив 125% сборов.
Уже в мае в Женеве состоялся первый раунд переговоров, после которого обе стороны пошли на уступки – США снизили тарифы до 30%, а Китай ограничил их до 10%.
Впоследствии, 11 августа, Трамп заявил об отсрочке введения новых высоких тарифов еще на 90 дней. Это решение позволило избежать повторения пиковых ставок апреля и частично успокоило финансовые рынки.
В сентябре стороны снова встретились, на этот раз в Мадриде. Двухдневные торговые переговоры завершились, по словам Трампа, чрезвычайно успешно.