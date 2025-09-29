Як США втратили китайський ринок?

Замість США яловичину до Китаю тепер постачає Австралія, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Постачання яловичини зі США до Китаю щомісяця оцінювалися приблизно у 120 мільйонів доларів.

Однак після того, як Трамп розпочав торгівельну війну проти Пекіну, американський експорт обвалився.

Китай просто не продовжив дозволи для сотень американських м'ясокомбінатів.

В цілому експорт американської яловичини знизився останніми роками через посуху, яка скоротила поголів’я худоби, зменшила виробництво та підвищила ціни до рекордних рівнів. Проте падіння торгівлі з Китаєм стало значно різкішим та екстремальнішим,

– пише видання.

Як показують торгові дані, вартість американської яловичини, відправленої до Китаю, скоротилася до 9,5 мільйона доларів у серпні зі 125 мільйонів доларів у той же місяць 2024 року.

Скористалася напруженістю між Вашингтоном та Пекіном Австралія:

Постачання австралійської яловичини до Китаю зросли зі 140 мільйонів доларів до 226 мільйонів у серпні цього року.

Бразилія, яка залишається головним експортером яловичини до Китаю, також збільшила постачання останніми місяцями. Проте найбільшу вигоду отримала саме Австралія, оскільки її сорти м'яса найбільш схожі на американські.

Це добре для Австралії. Це підтримує дуже високі ціни на худобу,

– зазначив аналітик Метт Далгліш з Episode 3.

Важливо! Впав експорт США до Китаю й іншої аграрної продукції після повернення Трампа до влади. Лише на сої американські фермери втратили мільярди доларів. За даними Bloomberg, Китай не купив жодної партії американської сої на початку нинішнього експортного сезону.

Чи вплинуть торгівельні переговори на експорт?

У Федерації експортерів м’яса США вважають, що торгівельні переговори між Вашингтоном та Пекіном можуть покласти край блокування американської яловичини.

Проблема з яловичиною в Китаї має дуже мало спільного з яловичиною. Вона переплетена з іншими питаннями у відносинах США і Китаю. Якщо буде прогрес у цих питаннях, з’явиться більше надії на вирішення проблеми,

– говорять у федерації.

Втім, аналітики дійшли висновку, що навіть у разі укладання вигідної торгівельної угоди США буде складно повернути свою частку ринку протягом кількох років.

Річ у тому, що Австралія наростила виробництво яловичини до рекордних обсягів.

При цьому ціни на австралійське м'ясо набагато нижчі за американські. Через це Австралія збільшила експорт яловичини не лише до Китаю, а й до США.

