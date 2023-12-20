США усилят санкции против российской нефти: они касаются "ценового потолка"

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) обновило правила контроля за ценовым лимитом на российскую нефть, расширив предыдущие меры в отношении владельцев судов и судов, участвовавших в перевозке сырья, которое превышало этот лимит.

Предусматривающие новые ограничения

OFAC включил в список санкций компанию-судовладельца SUN Ship Management, зарегистрированную в Объединенных Арабских Эмиратах, принадлежащую подсанкционному российскому государственному оператору флота "Совкомфлот", а также нескольких малоизвестных нефтяных трейдеров, ставших активными участниками морской транспортировки российской нефти .

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В целом OFAC внесло новые правила соблюдения санкций. Главная цель – не допустить нарушения ценового лимита как самой Россией, так и "третьими сторонами".

Такие действия соответствуют обязательствам, данным лидерами Группы G7 6 декабря 2023 г. по усилению соблюдения и контроля за политикой ценового лимита на российскую нефть. Это обязательство включает санкции против тех, кто вовлечен в обман практики, а также обновление правил и регуляций по соблюдению ограничений.

Участники морского транспорта российской нефти, особенно Tier 1 актеры, такие как трейдеры, должны соблюдать рекомендации по соблюдению правил, утвержденных Коалицией по Ценовому Лимиту, или нести ответственность,

— отмечает заместитель министра финансов Уолли Адеем.

Отныне имущество и права лиц, совершающих незаконные действия по обходу санкций и находящихся в Соединенных Штатах или принадлежащих гражданам США попадут под ограничения.

! Также блокируются любые компании, являющиеся владельцами на 50% или более этих подсанкционных лиц.

Все операции с их имуществом или правами на имущество теперь запрещены для граждан США или тех, кто совершает сделки в США, если это не санкционировано OFAC. Например, запрещено предоставлять им деньги, товары или услуги и запрещать получать от них деньги, товары или услуги.