"Санкции не имеют эффекта": Песков об очередных заявлениях Вашингтона относительно новых ограничений
- Дмитрий Песков заявил, что санкции США против России не имеют существенного эффекта и их якобы навязываются Вашингтону.
- Россия, по словам Пескова, продолжит достигать своих целей даже в отсутствии взаимности со стороны других стран.
В Вашингтоне снова звучат заявления об отмене санкций против России. Впрочем представитель Путина, Дмитрий Песков, отметил, что Украина и другие европейские страны делают все, чтобы навязать США решение по этому поводу.
Как реагируют на России относительно санкций от США?
Как сообщают российские СМИ, пресс-секретарь Владимира Путина, Дмитрий Песков, на фоне возможного посыла санкций со стороны США заявил, что все ограничения на самом деле дают мало эффекта, передает 24 Канал.
Читайте также Новый пакет санкций: ЕС готовится усилить давление на Россию
Кроме того, новые решения по санкциям против России якобы Вашингтону навязывают.
Санкции – это та повестка дня, которую поддерживают киевский режим и европейские страны. Они делают все, чтобы привлечь Вашингтон в свою орбиту и навязать эти санкции. Мы, конечно, все заявления принимаем во внимание,
– пояснил Песков.
Представитель также отметил, что Россия несмотря на все продолжит идти по пути достижения своих целей.
Для нас было бы лучше достигать наших целей и обеспечивать нашу безопасность политико-дипломатическими методами, но в то время, когда это невозможно из-за отсутствия взаимности, мы продолжаем СВО,
– добавил Дмитрий Песков.
Какие новые санкции введут против России?
В ЕС уже готовятся к новому пакету санкций против России – 19-го по счету. Поэтому, они могут коснуться российских банков, энергетических компаний, платежных систем и других сфер.
Министр финансов США Скотт Бессент добавил, что США и Европа также обсуждают вторичные тарифы против России. Хотя на сегодня Дональд Трамп воздерживается от введения прямых санкций, но тарифы на закупку российской нефти таки ввел против Индии.
Известно, что в Вашингтоне серьезно рассматривают возможность ввести новые ограничения против России, в частности второстепенные. То есть речь идет о повышении пошлин для большего количества стран, которые продолжают покупать российскую нефть.