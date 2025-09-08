В Вашингтоне снова звучат заявления об отмене санкций против России. Впрочем представитель Путина, Дмитрий Песков, отметил, что Украина и другие европейские страны делают все, чтобы навязать США решение по этому поводу.

Как реагируют на России относительно санкций от США?

Как сообщают российские СМИ, пресс-секретарь Владимира Путина, Дмитрий Песков, на фоне возможного посыла санкций со стороны США заявил, что все ограничения на самом деле дают мало эффекта, передает 24 Канал.

Кроме того, новые решения по санкциям против России якобы Вашингтону навязывают.

Санкции – это та повестка дня, которую поддерживают киевский режим и европейские страны. Они делают все, чтобы привлечь Вашингтон в свою орбиту и навязать эти санкции. Мы, конечно, все заявления принимаем во внимание,

– пояснил Песков.

Представитель также отметил, что Россия несмотря на все продолжит идти по пути достижения своих целей.

Для нас было бы лучше достигать наших целей и обеспечивать нашу безопасность политико-дипломатическими методами, но в то время, когда это невозможно из-за отсутствия взаимности, мы продолжаем СВО,

– добавил Дмитрий Песков.

Какие новые санкции введут против России?