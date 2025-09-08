У Вашингтоні знову лунають заяви про посилання санкцій проти Росії. Втім речник Путіна, Дмитро Пєсков, зауважив, що Україна та інші європейські країни роблять усе, аби нав'язати США рішення щодо цього.

Як реагують на Росії щодо санкцій від США?

Як повідомляють російські ЗМІ, прессекретар Володимира Путіна, Дмитро Пєсков, на фоні можливого посилання санкцій з боку США заявив, що усі обмеження насправді дають мало ефекту, передає 24 Канал.

Крім того, нові рішення щодо санкцій проти Росії нібито Вашингтону нав'язують.

Санкції – це той порядок денний, який підтримують київський режим і європейські країни. Вони роблять все, щоб залучити Вашингтон до своєї орбіти та нав'язати ці санкції. Ми, звичайно, всі заяви беремо до уваги,

– пояснив Пєсков.

Речник також наголосив, що Росія попри все продовжить йти шляхом досягнення своїх цілей.

Для нас було б краще досягати наших цілей та забезпечувати нашу безпеку політико-дипломатичними методами, але в той час, коли це неможливо через відсутність взаємності, ми продовжуємо СВО,

– додав Дмитро Пєсков.

Які нові санкції введуть проти Росії?