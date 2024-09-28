Может ли ставка НДС вырасти: Гетманцев не исключает необходимости повышения

В 2024 году, по словам Даниила Гетманцева, покрыть дефицит госбюджета удастся повышением налогов, которые запланировали этой осенью. Однако в 2025 году появятся дополнительные потребности, на которые также нужны средства.

Вырастет ли НДС в Украине

Как рассказал в интервью "Українським Новинам" председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, пока нет 100% уверенности в том, что те объемы внешней помощи, в которых будет нуждаться Украина, удастся привлечь в следующем году.

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Пока позиция правительства такова, что достаточно тех изменений налогов, которые мы проголосовали в первом чтении. Но мы должны помнить не только о потребностях до конца года, но и на следующий год, где мы пока не имеем 100% уверенности по привлечению всех тех объемов внешней помощи, в которой будем нуждаться,

– отмечает Даниил Гетманцев.

В то же время оснований повышать ставки НДС пока нет, но не является исключением, что такое решение могут принять в будущем.

Обратите внимание! Автором предложения о повышении ставки НДС может выступить только правительство.

