Чи зросте ПДВ в Україні

Як розповів в інтерв'ю "Українським Новинам" голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, поки немає 100% впевненості у тому, що ті обсяги зовнішньої допомоги, яких потребуватиме Україна, вдасться залучити наступного року.

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Поки що позиція уряду така, що достатньо тих змін податків, які ми проголосували в першому читанні. Але ми маємо пам’ятати не тільки про потреби до кінця року, але й на наступний рік, де ми поки що не маємо 100% впевненості щодо залучення усіх тих обсягів зовнішньої допомоги, якої потребуватимемо,

– зауважує Данило Гетманцев.

Водночас підстав підвищувати ставки ПДВ наразі немає, але не є виключенням, що таке рішення можуть прийняти у майбутньому.

Зверніть увагу! Автором пропозиції про підвищення ставки ПДВ може виступити тільки уряд.

