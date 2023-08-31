Стабильно неплохо: что будет с депозитными ставками в начале сентября

В начале осени ставки по гривневым депозитам будут сильно зависеть от экономической ситуации в Украине. В то же время предложения в валюте будут стабильно расти.

Что будет со ставками по гривневым депозитам

По мнению банкира Дмитрия Замотаева, которое он высказал для 24 Канала, начало осени пройдет без особых перемен. Растет популярность депозитов сроком на 3 – 6 месяца в среднем под 13 – 14% годовых. Комбанки активизируют данные депозитные программы из-за ожиданий уменьшения учетной ставки НБУ.

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Дмитрия Замотаева Директор департамента розничного бизнеса

ГЛОБУС БАНКА На 14 сентября запланировано очередное заседание комитета монетарной политики НБУ, на котором по всей вероятности будет принято решение о дальнейшем снижении учетной ставки (до 21 – 20%). Именно снижение учетной ставки может ускорить процесс снижения ставок по депозитам с размещением от 6 месяцев до 1 года до 15-16% годовых (при этом их чистая прибыль сохранится на уровне 3-5%).

Он подытожил, что дальнейшая ситуация в сегменте гривневых депозитов во многом будет зависеть от экономических показателей (уровня инфляции, учетной ставки и т.п.). Это может побуждать банки к возобновлению активного развития программ с размещением 3-6 месяцев.

Изменятся ли ставки по валютным предложениям

По мнению банкира, на рынке валютных депозитов тренд на рост ставок по вкладам в долларах и евро не изменится.

Уже в конце сентября на рынке ожидается, что средние ставки по долларовым депозитам с размещением до 1 года составят 2,3-2,5%, а средние ставки по депозитам в евро могут увеличиться до 2%. И к октябрю вполне возможно, что доля валютных депозитов составит до 20% от общего количества вкладов.

– объяснил он.

В общем, ситуация будет развиваться по собственному сценарию – банки активно приобщаются к конкурентной борьбе за деньги граждан. Поэтому постепенно все больше и больше коммерческих банков будут увеличивать ставки по валютным вкладам (плюс около 1% на вклады в долларах и 0,5 – 0,7% на вклады в евро).