Ставки по депозитам вырастут – НБУ

Банки прогнозируют рост ставок по депозитам. Впервые с 2021 года срочность банковского фондирования подросла и будет продолжать это делать в течение 12 месяцев.

Какая сейчас ситуация с банковским фондированием

По результатам ежеквартального опроса банков об условиях фондирования, которое провел НБУ прогнозы оптимистичны. Ранее заместитель председателя Национального банка Украины Юрий Глетий рассказывал 24 канала, что ставки по гривневым депозитам в дальнейшем растут.

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По оценкам участников опроса, средняя стоимость фондирования в первом квартале выросла. Банки отметили, что с начала проведения таких опросов в 2021 году ставки по депозитам для физлиц постоянно растут. В опросе 2023 года отчитывалось 93% финучреждений, что является рекордом.

По мнению опрошенных, основными причинами роста стоимости средств клиентов стали более высокий уровень процентных ставок по депозитам и регуляторные требования. Также на рост повлияли намерения бизнеса изменить структуру фондирования и предложения самих корпораций.

Какие прогнозы на второй квартал 2023 года

В целом, банки ожидают роста привлечений от домохозяйств и корпораций во втором квартале. Объем оптового фондирования не изменится.

Во втором квартале, респонденты и дальше ожидают рост стоимости средств, преимущественно по депозитам населения. Также прогнозируется рост цен на оптовое фондирование, охватывающий выпуск облигаций, привлечение кредитов МФО или материнских банков и долгосрочное рефинансирование

Общий объем капитала за последние 12 месяцев увеличился у большинства банков, и эта тенденция будет сохраняться в течение следующего года. Также возросла стоимость капитала, но дальше такого удорожания не прогнозируют.

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