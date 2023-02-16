Банки в Украине подняли депозитные ставки
Конкуренция между банками за гривну растет, так что учреждения должны активнее привлекать средства на гривневые депозиты. Так что ряд банков поднял ставки по депозитам в гривнах, а некоторые и в иностранной валюте.
Новые нормы резервирования для банков
Практически неделю в Украине действуют новые нормы резервирования для банков. Так, с 11 февраля для банков финансистам приходится больше замораживать на корсчете в НБУ под средства, размещенные населением и бизнесом до востребования, и на текущих счетах.
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Какие банки изменили ставки по депозитам в гривне
Укрэксимбанк
- Увеличил на 1 процентный пунктир доходность всех срочных депозитов в гривне.
- Ставки по вкладам в гривнах на 9 и 12 месяцев достигли 14,5% годовых.
- Доходность по другим срочным вкладам составляет 12,3% годовых (по 3-месячным депозитам) и 13,5% годовых (по вкладам на 6 месяцев).
Монобанк
Банк повысил ставки по гривневым вкладам как с правом досрочного расторжения, так и без. Следует отметить, что первое может позволить банку обходить усиленные НБУ требования по резервированию.
Ставки по депозитам в гривнах в Монобанке / Скриншот из приложения банка
Укргазбанк
- Вклады в гривне на 9 и 12 мес выросли на 4 процентных пунктира. Таким образом, банк доказал их доходность до 18% годовых.
- Доходность вкладов на 3 месяца выросла на 3 процентных пунктира и 6 месяцев – на 3,5 процентных пунктира. Так что на таких депозитах можно заработать 15% и 16% годовых соответственно.
Ставки в иностранной валюте
Прокредит Банк
Банк изменил ставки только в иностранной валюте. Ставки долларовых вкладов на 6 месяцев выросли на 0,4 процентных пунктиры, доведя ее до 0,5% годовых;
Таскомбанк
Ряд банков изменил ставки только в евро, в том числе Таскомбанк. Учреждение добавило:
- 0,5 процентных пунктиров к доходности вкладов на 3 мес, а заработать можно 0,6%.
- 0,6 процентных пунктиров — к доходности вкладов на 6 месяцев, можно заработать 0,7%.
ПУМБ
- Доходность вкладов в евро на 3 месяца прибавил 0,4 процентных пунктиров,
- 0,5 процентных пунктиров – на вклады на 6 месяцев,
- 0,6 процентных пунктиров – на вклады на 9 месяцев,
- 0,7 процентных пунктиров – на вклады в год.
Таким образом, максимальная ставка на вклады в евро в банке составляет 0,8%, годовая доходность вкладов на 3 месяца – 0,5%.