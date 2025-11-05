Какую пенсию получит украинец со стажем в 35 лет

Пенсия в Украине зависит от нескольких показателей сразу. Речь идет о стаже и зарплате.

Какую пенсию получит человек, со стажем в 35 лет?

Именно эти два значения помогают определить размер будущей выплаты, передает 24 Канал.

В 2025 году требования к обязательному стажу в Украине такие:

в 60 лет – стаж не менее 32 лет; в 63 года – не менее 22 лет; в 65 лет – минимум 15 лет.

Заметьте! То есть со стажем в 34 года человек может выйти на пенсию даже при достижении 60 лет.

Размер пенсии сейчас можно по такой формуле: зарплата × коэффициент страхового стажа = пенсия.

Следует также отметить: средняя зарплата в I квартале 2025 года составила 23 460 гривен (такие данные предоставляет Госстат).

В то же время минимальная зарплата (без учета налогов) составляет 8 000 гривен.

То есть при минимальной зарплате, человек с 35 годами стажа будет иметь пенсию 2 800 гривен (по формуле 8 000 × 0,35). При средней зарплате – в 23 460 – человек сможет претендовать на выплату в размере 8 211 гривен (23 460 × 0,35).

Какие доплаты могут получать украинские пенсионеры?

Напомним, что некоторые пожилые люди могут получить доплату к своей пенсии. Об этом говорится в законе "О внесении изменений в отдельные законы Украины относительно повышения социальных гарантий для определенных категорий граждан".

Ежемесячную надбавку могут получать лица, достигшие 80 лет, нуждаются в постоянном постороннем уходе, получают пенсию по возрасту, а не по инвалидности, а также не имеют трудоспособных родственников, обязанных их содержать.

Что еще сейчас следует знать пенсионерам?