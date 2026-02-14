Стаж более 40 лет: какие льготы и выплаты предусмотрены государством
- Ветераны труда в Украине имеют право на ряд социальных льгот.
- Герои Социалистического Труда, Герои Украины и Герои Советского Союза получают доплату 200% к минимальной пенсии, которая в 2026 году будет составлять 3458,80 гривен.
Украинцы, которые имеют сверхурочный стаж, являются ветеранами труда. Когда человек получает этот статус, то ему предусмотрены определенные социальные гарантии.
Какие льготы для людей со стажем 40 лет в Украине?
Ветеранами труда считаются мужчины со стажем 40 лет и женщины со стажем 35 лет, о чем сообщили в Дії.
Для получения статуса нужны следующие документы:
- заявление о получении статуса "Ветеран труда";
- паспорт (оригинал и копия);
- фото 3х4 см;
- пенсионное удостоверение (оригинал и копия);
- справка об общем трудовом стаже;
- копия документа, удостоверяющего регистрацию лица в Государственном реестре физических лиц – налогоплательщиков, в котором указывается регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика.
Важно! Заявителю может быть отказано в получении статуса, если он еще не является пенсионером или не имеет необходимого страхового стажа.
Ветераны труда имеют право на много различных льгот. О них пишет Департамент социальной защиты населения. Среди государственной помощи, в частности есть:
- Пользование поликлиниками, к которым человек был прикреплен по предыдущему месту работы.
- Первоочередное бесплатное зубопротезирование (за исключением протезирования из драгоценных металлов).
- Преимущественное право на санаторно-курортное лечение, а также компенсация стоимости самостоятельного санаторно-курортного лечения.
- Ежегодное медицинское обследование и диспансеризация, а также первоочередная госпитализация.
- Первоочередное обслуживание в лечебно-профилактических учреждениях, аптеках.
- Использование основного ежегодного отпуска в удобное время, а также получение дополнительного отпуска без сохранения зарплаты сроком до двух недель в год.
- Преимущественное право на обеспечение жилплощадью лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий, и отвод земельных участков для индивидуального жилищного строительства, садоводства и огородничества, первоочередной ремонт жилых домов и квартир этих лиц и обеспечение их топливом.
- Первоочередное получение займа на индивидуальное (кооперативное) жилищное строительство с погашением его в течение 10 лет.
- Преимущественное право на вступление в садоводческие товарищества и кооперативы.
- Преимущественное право на установление домашних телефонов.
- Освобождение от уплаты налога за землю.
Обратите внимание! Герои Социалистического Труда, Герои Украины, Герои Советского Союза и т.д. имеют право на доплату к пенсии – 200% % к минимальной пенсии по возрасту. В 2026 году эта сумма составляет 3458,80 гривен.
Что еще следует знать людям с большим стажем?
- За каждый год "лишнего" стажа украинцам будут платить 1% к пенсии – от ее базового размера. В то же время эта доплата не может быть больше 1% от уровня прожиточного минимума.
- Для работающих пенсионеров доплата рассчитывается на основе прожиточного минимума, который действовал именно на момент назначения пенсии.
- Если пенсию назначили до октября 2011 года, то сверхнормативный стаж высчитывается, как более 25 лет для мужчин и более 20 лет для женщин. Если уже после октября 2011 года – более 35 лет для мужчин и более 30 лет для женщин.