Стаж более 40 лет: какие льготы и выплаты предусмотрены государством

Украинцы, которые имеют сверхурочный стаж, являются ветеранами труда. Когда человек получает этот статус, то ему предусмотрены определенные социальные гарантии.

Какие льготы для людей со стажем 40 лет в Украине?

Ветеранами труда считаются мужчины со стажем 40 лет и женщины со стажем 35 лет, о чем сообщили в Дії.

Для получения статуса нужны следующие документы:

заявление о получении статуса "Ветеран труда"; паспорт (оригинал и копия); фото 3х4 см; пенсионное удостоверение (оригинал и копия); справка об общем трудовом стаже; копия документа, удостоверяющего регистрацию лица в Государственном реестре физических лиц – налогоплательщиков, в котором указывается регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика.

Важно! Заявителю может быть отказано в получении статуса, если он еще не является пенсионером или не имеет необходимого страхового стажа.

Ветераны труда имеют право на много различных льгот. О них пишет Департамент социальной защиты населения. Среди государственной помощи, в частности есть:

Пользование поликлиниками, к которым человек был прикреплен по предыдущему месту работы.

Первоочередное бесплатное зубопротезирование (за исключением протезирования из драгоценных металлов).

Преимущественное право на санаторно-курортное лечение, а также компенсация стоимости самостоятельного санаторно-курортного лечения.

Ежегодное медицинское обследование и диспансеризация, а также первоочередная госпитализация.

Первоочередное обслуживание в лечебно-профилактических учреждениях, аптеках.

Использование основного ежегодного отпуска в удобное время, а также получение дополнительного отпуска без сохранения зарплаты сроком до двух недель в год.

Преимущественное право на обеспечение жилплощадью лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий, и отвод земельных участков для индивидуального жилищного строительства, садоводства и огородничества, первоочередной ремонт жилых домов и квартир этих лиц и обеспечение их топливом.

Первоочередное получение займа на индивидуальное (кооперативное) жилищное строительство с погашением его в течение 10 лет.

Преимущественное право на вступление в садоводческие товарищества и кооперативы.

Преимущественное право на установление домашних телефонов.

Освобождение от уплаты налога за землю.

Обратите внимание! Герои Социалистического Труда, Герои Украины, Герои Советского Союза и т.д. имеют право на доплату к пенсии – 200% % к минимальной пенсии по возрасту. В 2026 году эта сумма составляет 3458,80 гривен.

Что еще следует знать людям с большим стажем?