Стаж понад 40 років: які пільги та виплати передбачені державою
- Ветерани праці в Україні мають право на ряд соціальних пільг.
- Герої Соціалістичної Праці, Герої України та Герої Радянського Союзу отримують доплату 200% до мінімальної пенсії, яка в 2026 році становитиме 3458,80 гривень.
Українці, які мають понаднормовий стаж, є ветеранами праці. Коли людина отримує цей статус, то їй передбачені певні соціальні гарантії.
Які пільги для людей зі стажем 40 років в Україні?
Ветеранами праці вважаються чоловіки зі стажем 40 років та жінки зі стажем 35 років, про що повідомили у Дії.
Для отримання статусу потрібні такі документи:
- заява про отримання статусу "Ветеран праці";
- паспорт (оригінал та копія);
- фото 3х4 см;
- пенсійне посвідчення (оригінал та копія);
- довідка про загальний трудовий стаж;
- копія документа, що засвідчує реєстрацію особи у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, у якому зазначається реєстраційний номер облікової картки платника податків.
Важливо! Заявнику може бути відмовлено в отриманні статусу, якщо він ще не є пенсіонером або не має необхідного страхового стажу.
Ветерани праці мають право на багато різних пільг. Про них пише Департамент соціального захисту населення. Серед державної допомоги, зокрема є:
- Користування поліклініками, до яких людина була прикріплена за попереднім місцем роботи.
- Першочергове безоплатне зубопротезування (за винятком протезування з дорогоцінних металів).
- Переважне право на санаторне-курортне лікування, а також компенсація вартості самостійного санаторно-курортного лікування.
- Щорічне медичне обстеження і диспансеризація, а також першочергова госпіталізація.
- Першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних закладах, аптеках.
- Використання основної щорічної відпустки у зручний час, а також одержання додаткової відпустки без збереження зарплати строком до двох тижнів на рік.
- Переважне право на забезпечення житлплощею осіб, які потребують поліпшення житлових умов, та відведення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, садівництва і городництва, першочерговий ремонт жилих будинків і квартир цих осіб та забезпечення їх паливом.
- Першочергове одержання позики на індивідуальне (кооперативне) житлове будівництво з погашенням її протягом 10 років.
- Переважне право на вступ до садівницьких товариств та кооперативів.
- Переважне право на встановлення домашніх телефонів.
- Звільнення від сплати податку за землю.
Зверніть увагу! Герої Соціалістичної Праці, Герої України, Герої Радянського Союзу тощо мають право на доплату до пенсії – 200% % до мінімальної пенсії за віком. У 2026 році ця сума становить 3458,80 гривень.
Що ще слід знати людям з великим стажем?
За кожен рік "зайвого" стажу українцям платитимуть 1% до пенсії – від її базового розміру. Водночас ця доплата не може бути більшою за 1% від рівня прожиткового мінімуму.
Для працюючих пенсіонерів доплата розраховується на основі прожиткового мінімуму, який був чинний саме на момент призначення пенсії.
Якщо пенсію призначили до жовтня 2011 року, то понаднормовий стаж вираховується, як понад 25 років для чоловіків і понад 20 років для жінок. Якщо вже після жовтня 2011 року – понад 35 років для чоловіків і понад 30 років для жінок.