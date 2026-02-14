Укр Рус
14 лютого, 21:02
4

Стаж понад 40 років: які пільги та виплати передбачені державою

Валерія Моргун
Основні тези
  • Ветерани праці в Україні мають право на ряд соціальних пільг.
  • Герої Соціалістичної Праці, Герої України та Герої Радянського Союзу отримують доплату 200% до мінімальної пенсії, яка в 2026 році становитиме 3458,80 гривень.

Українці, які мають понаднормовий стаж, є ветеранами праці. Коли людина отримує цей статус, то їй передбачені певні соціальні гарантії.

Які пільги для людей зі стажем 40 років в Україні?

Ветеранами праці вважаються чоловіки зі стажем 40 років та жінки зі стажем 35 років, про що повідомили у Дії.

Для отримання статусу потрібні такі документи:

  1. заява про отримання статусу "Ветеран праці";
  2. паспорт (оригінал та копія);
  3. фото 3х4 см;
  4. пенсійне посвідчення (оригінал та копія);
  5. довідка про загальний трудовий стаж;
  6. копія документа, що засвідчує реєстрацію особи у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, у якому зазначається реєстраційний номер облікової картки платника податків.

Важливо! Заявнику може бути відмовлено в отриманні статусу, якщо він ще не є пенсіонером або не має необхідного страхового стажу.

Ветерани праці мають право на багато різних пільг. Про них пише Департамент соціального захисту населення. Серед державної допомоги, зокрема є:

  • Користування поліклініками, до яких людина була прикріплена за попереднім місцем роботи.
  • Першочергове безоплатне зубопротезування (за винятком протезування з дорогоцінних металів).
  • Переважне право на санаторне-курортне лікування, а також компенсація вартості самостійного санаторно-курортного лікування.
  • Щорічне медичне обстеження і диспансеризація, а також першочергова госпіталізація.
  • Першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних закладах, аптеках.
  • Використання основної щорічної відпустки у зручний час, а також одержання додаткової відпустки без збереження зарплати строком до двох тижнів на рік.
  • Переважне право на забезпечення житлплощею осіб, які потребують поліпшення житлових умов, та відведення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, садівництва і городництва, першочерговий ремонт жилих будинків і квартир цих осіб та забезпечення їх паливом.
  • Першочергове одержання позики на індивідуальне (кооперативне) житлове будівництво з погашенням її протягом 10 років.
  • Переважне право на вступ до садівницьких товариств та кооперативів.
  • Переважне право на встановлення домашніх телефонів.
  • Звільнення від сплати податку за землю.

Зверніть увагу! Герої Соціалістичної Праці, Герої України, Герої Радянського Союзу тощо мають право на доплату до пенсії – 200% % до мінімальної пенсії за віком. У 2026 році ця сума становить 3458,80 гривень.

Що ще слід знати людям з великим стажем?

  • За кожен рік "зайвого" стажу українцям платитимуть 1% до пенсії – від її базового розміру. Водночас ця доплата не може бути більшою за 1% від рівня прожиткового мінімуму.

  • Для працюючих пенсіонерів доплата розраховується на основі прожиткового мінімуму, який був чинний саме на момент призначення пенсії.

  • Якщо пенсію призначили до жовтня 2011 року, то понаднормовий стаж вираховується, як понад 25 років для чоловіків і понад 20 років для жінок. Якщо вже після жовтня 2011 року – понад 35 років для чоловіків і понад 30 років для жінок.