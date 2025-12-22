Какая будет пенсия, если проработал 43 года

Размер пенсии зависит именно от количества официального стажа. То есть, того, который подтвержден документально. Также на конечную сумму пенсии влияют и другие факторы, в частности, доход.

Какой размер пенсии, если имеешь непрерывный стаж 43 года?

Сейчас не играет роли непрерывный ли стаж, сообщает 24 Канал.

В то же время нужно приобрести достаточно стажа, чтобы уйти на пенсию в 2025, сообщает ПФУ. Минимумы зависят от возраста:

чтобы выйти на заслуженный отдых в 60 лет, нужно иметь, как минимум 32 года страхового стажа;

нужно иметь, как минимум 32 года страхового стажа; в 63 года – 22 года страхового стажа;

– 22 года страхового стажа; 3 65 лет – 15 лет страхового стажа.

43 лет стажа достаточно, чтобы уйти на пенсию в любом возрасте. Кроме этого, при расчетах учтем, что

лицо имело доход 10 тысяч гривен;

выходит на заслуженный отдых на общих условиях.

Если человек хочет уйти на пенсию в 60 лет, он получит пенсию примерно – 4,9 тысячи гривен.



В 63 года пенсия будет несколько больше. Она составит ориентировочно – 5,7 тысячи гривен.



Самая большая пенсия будет в 65. В таком случае, эта выплата будет составлять почти – 6,3 тысячи гривен.



Важно! Все расчеты происходили через пенсионный калькулятор.

Что важно знать пенсионерам сейчас?