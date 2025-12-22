Яка буде пенсія, якщо пропрацював 43 роки
- Пенсія при виході на заслужений відпочинок у 60 років зі стажем 43 роки складе приблизно 4,9 тисячі гривень.
- У 65 років пенсія буде найбільшою, складаючи майже 6,3 тисячі гривень.
Розмір пенсії залежить саме від кількості офіційного стажу. Тобто, того, який підтверджено документально. Також на кінцеву суму пенсії вливають і інші фактори, зокрема, дохід.
Який розмір пенсії, якщо маєш неперервний стаж 43 роки?
Зараз не грає ролі чи стаж неперервний, повідомляє 24 Канал.
Водночас потрібно набути достатньо стажу, аби піти на пенсію у 2025, повідомляє ПФУ. Мінімуми залежать від віку:
- щоб вийти на заслужений відпочинок у 60 років, потрібно мати, як мінімум 32 роки страхового стажу;
- у 63 роки – 22 роки страхового стажу;
- у 65 років – 15 років страхового стажу.
43 років стажу достатньо, аби піти на пенсію у будь-якому віці. Окрім цього, при розрахунках врахуємо, що
- особа мала дохід 10 тисяч гривень;
- виходить на заслужений відпочинок на загальних умовах.
Якщо людина хоче піти на пенсію у 60 років, вона отримає пенсію приблизно – 4,9 тисячі гривень.
Яка буде пенсія при стажі 43 роки та зарплаті 10 000 гривень / Скриншот Пенсійний калькулятор
У 63 роки пенсія буде дещо більша. Вона складе орієнтовно – 5,7 тисячі гривень.
Який буде розмір пенсії при стажі 43 роки та доході 10 000 гривень / Скриншот Пенсійний калькулятор
Найбільша пенсія буде в 65. В такому випадку, ця виплата складатиме майже – 6,3 тисячі гривень.
Розмір пенсії, якщо стаж 43 роки та дохід 10 000 гривень / Скриншот Пенсійний калькулятор
Важливо! Усі розрахунки відбувалися через пенсійний калькулятор.
Що важливо знати пенсіонерам зараз?
Є випадки, коли пенсіонер не має права на пенсію. Водночас така особа може отримати спеціальну соціальну допомогу. Йдеться, зокрема, про випадки, коли людина не набула достатньо стажу.
Пенсіонери можуть розраховувати на низку важливих пільг зараз. Наприклад, вони звільнені від земельного податку. Також пенсіонери мають право на безоплатний проїзд.