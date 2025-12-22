Який розмір пенсії, якщо маєш неперервний стаж 43 роки?

Зараз не грає ролі чи стаж неперервний, повідомляє 24 Канал.

Водночас потрібно набути достатньо стажу, аби піти на пенсію у 2025, повідомляє ПФУ. Мінімуми залежать від віку:

щоб вийти на заслужений відпочинок у 60 років, потрібно мати, як мінімум 32 роки страхового стажу;

потрібно мати, як мінімум 32 роки страхового стажу; у 63 роки – 22 роки страхового стажу;

– 22 роки страхового стажу; у 65 років – 15 років страхового стажу.

43 років стажу достатньо, аби піти на пенсію у будь-якому віці. Окрім цього, при розрахунках врахуємо, що

особа мала дохід 10 тисяч гривень;

виходить на заслужений відпочинок на загальних умовах.

Якщо людина хоче піти на пенсію у 60 років, вона отримає пенсію приблизно – 4,9 тисячі гривень.



Яка буде пенсія при стажі 43 роки та зарплаті 10 000 гривень / Скриншот Пенсійний калькулятор

У 63 роки пенсія буде дещо більша. Вона складе орієнтовно – 5,7 тисячі гривень.



Який буде розмір пенсії при стажі 43 роки та доході 10 000 гривень / Скриншот Пенсійний калькулятор

Найбільша пенсія буде в 65. В такому випадку, ця виплата складатиме майже – 6,3 тисячі гривень.



Розмір пенсії, якщо стаж 43 роки та дохід 10 000 гривень / Скриншот Пенсійний калькулятор

Важливо! Усі розрахунки відбувалися через пенсійний калькулятор.

Що важливо знати пенсіонерам зараз?