Какой размер пенсии, если имеешь непрерывный стаж 43 года?
Сейчас не играет роли непрерывный ли стаж, сообщает 24 Канал.
В то же время нужно приобрести достаточно стажа, чтобы уйти на пенсию в 2025, сообщает ПФУ. Минимумы зависят от возраста:
- чтобы выйти на заслуженный отдых в 60 лет, нужно иметь, как минимум 32 года страхового стажа;
- в 63 года – 22 года страхового стажа;
- 3 65 лет – 15 лет страхового стажа.
43 лет стажа достаточно, чтобы уйти на пенсию в любом возрасте. Кроме этого, при расчетах учтем, что
- лицо имело доход 10 тысяч гривен;
- выходит на заслуженный отдых на общих условиях.
Если человек хочет уйти на пенсию в 60 лет, он получит пенсию примерно – 4,9 тысячи гривен.
Какая будет пенсия при стаже 43 года и зарплате 10 000 гривен / Скриншот Пенсионный калькулятор
В 63 года пенсия будет несколько больше. Она составит ориентировочно – 5,7 тысячи гривен.
Какой будет размер пенсии при стаже 43 года и доходе 10 000 гривен / Скриншот Пенсионный калькулятор
Самая большая пенсия будет в 65. В таком случае, эта выплата будет составлять почти – 6,3 тысячи гривен.
Размер пенсии, если стаж 43 года и доход 10 000 гривен / Скриншот Пенсионный калькулятор
Важно! Все расчеты происходили через пенсионный калькулятор.
Что важно знать пенсионерам сейчас?
Есть случаи, когда пенсионер не имеет права на пенсию. В то же время такое лицо может получить специальную социальную помощь. Речь идет, в частности, о случаях, когда человек не приобрел достаточно стажа.
Пенсионеры имеют право на ряд важных льгот сейчас. Например, они освобождены от земельного налога. Также пенсионеры имеют право сейчас на бесплатный проезд.