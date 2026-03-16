Что делать, если потерял часть стажа: это должны знать все

Стаж влияет не только на размер пенсии. Также от этого показателя зависит, когда гражданин сможет уйти на заслуженный отдых. Что делать, если стажа недостаточно, читайте далее.

Как учитывается стаж?

Далеко не все время работы может засчитываться в стаж. Дело в том, что эти периоды должны быть подтверждены, указывает Пенсионный фонд.

Основным документом, который подтверждает периоды трудовой деятельности до 1 января 2004 года, до вступления в силу Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", является трудовая книжка, выданная в установленном порядке при трудоустройстве впервые,

– указывает ПФУ.

А вот стаж после 1 января 2004 года учитывается, согласно данным реестра застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования. Фактически, с этого времени и до сих пор:

в общее количество стажа засчитываются периоды, за, которые уплачены страховые взносы в размере не менее минимального;

ЕСВ за работника уплачивает работодатель.

Можно ли подтвердить стаж без трудовой книжки?

Если трудовая книжка отсутствует, или же в ней нет соответствующих записей, подтвердить стаж можно. Как происходит этот процесс, зафиксировано в постановлении Кабмина от 12 августа 1993 года № 637.

В частности, речь идет о подтверждении через:

данные из реестра застрахованных лиц;

ведомости на выдачу зарплаты;

членские билеты профсоюзов (речь идет о периодах, где отмечена уплата взносов) и так далее.

Если же трудовая книжка есть, но в ней содержатся записи с исправлениями или недостоверные или неточные записи о периодах работы в учреждениях, расположенных на ВОТ в Донецкой и Луганской областях, Автономной Республике Крым и городе Севастополе, стаж работы, который дает право на пенсию, подтверждается Комиссиями по вопросам подтверждения стажа работы, дающего право на назначение пенсии,

– указывает ПФУ.

Обратите внимание! Такие комиссии созданы при каждом главном управлении ПФУ.

Как подтвердить стаж из учреждения, которая на ВОТ?